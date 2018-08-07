Дженіфер Лопес нервово курить: Седокова показала, як відпочиває в Туреччині

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка опублікувала відверті фото

Відома співачка Анна Седокова вирушила на турецький курорт разом зі своїми дітьми. Про те, як артистка проводить відпустку, вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Анна Сєдокова розповіла, що відправилася разом з дітьми у відпустку і тепер її дні проходять в катаннях на банані, а в планах були книги і фільми Антоніоні.

"Відпочинок з дітьми - це коли ти береш з собою 4 бажаних книги і плануєш переглянути всього Антоніоні, а цілий день катаєшся на банані і подушці, засинаєш під Монстри на канікулах, у твоєму ліжку постійно багатолюдно і по ній розкидані UNO. Ставлю на все! Підвищую ставки. Сьогодні витягну дітей на дитячу дискотеку. Поки на неї хочемо тільки ми з подружкою", - написала співачка і опублікувала фотографію, на якій зображена вона сама в купальнику і капелюсі.

Скріншот фото (instagram.com/annasedokova)

Цей знімок викликав безліч коментарів. Деякі користувачі по достоїнству оцінили фігуру Седокової, але також знайшлися і ті, хто розкритикував Аню за публікацію занадто відвертих фотографій.

"Матуся трьох дітей. Приклад для багатьох дівчат, як потрібно виглядати. Красива і щаслива мама дає цьому світі щасливих дітей", "Дженіфер Лопес нервово курить в сторонці", "Аня, ви бомба, причому тотального знищення", - написали шанувальники співачки.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Також співачка опублікувала відео, на якому видно апартаменти, у яких відпочиває співачка разом зі своїми дітьми.

"А я вже й забула, наскільки прекрасно зранку! Цей момент, коли природа прокидається, а діти ще сплять. Коли ти можеш почитати, позайматися йогою, випити найсмачнішу кава і помріяти. Закрити очі і представити свої ідеальний день. Хтось називає це візуалізацією. Хтось постановкою цілей, а хтось просто мріями. P. S. Єдиноріг наш, зараз попливу за ним", - так підписала відео Седокова.

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 6 Сер 2018 в 9:37 PDT

До речі, раніше співачка показала свою доньку Аліну.

Відео: РБК-Україна