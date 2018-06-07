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Єфремову в Росії погрожують в'язницею за слова про Україну і Кримський міст

STYLERЗірки        07.06.2018 - 13:36
Кадр з відео (YouTube/вДудь)
Кадр з відео (YouTube/вДудь)

Політик заявив, що "єдність Росії і Криму була завжди"

Скандальному російському акторові Михайлу Єфремову погрожують кримінальним переслідуванням за висловлювання про Крим, Кримський місту та Україну. Про це kp.ru заявив російський сенатор, член Ради Федерації від окупаційної влади Криму Сергій Цеков.

"Такі люди, як він і йому подібні, в основному руйнують наше єдіноє отєчєство. Єдність Росії і Криму була завжди, навіть тоді, коли ми були у складі України. Я говорю про це впевнено, як голова Російської громади Криму", - заявив він.

Цеков стверджує, що така пропозиція "не враховує думку жителів півострова", і подібні заяви можна розцінювати "як заклики до порушення територіальної цілісності, за які передбачено покарання".

"Ці заяви - це фактично порушення територіальної цілісності. Тому що міст сьогодні - це теж територія Росії. Просто кримчанам треба уважно вивчити статті в Кримінальному кодексі Росії і зробити все можливе, щоб вони запрацювали", - заявив Цеков.

Раніше повідомлялося, що скандальний російський актор зробив гучну заяву про Крим.

В інтерв'ю відеоблогеру Юрію Дудю актор заявив, що РФ може домовитися з Україною з приводу анексованого Криму, відкупившись за півострів безкоштовними поставками газу протягом десяти років. Крім того, він сказав, що президент Росії Володимир Путін зробив помилку, окупувавши Крим.

Скільки українських політв'язнів в РФ (фото: РБК-Україна)

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Теги: Крым, Михаил Ефремов, российские актеры, Керченский мост
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