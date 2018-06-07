Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Ефремову в России пригрозили тюрьмой за слова об Украине и Крымском мосте

STYLERЗвёзды        07.06.2018 - 13:36
Кадр из видео (YouTube/вДудь)
Кадр из видео (YouTube/вДудь)

Политик заявил, что "единство России и Крыма было всегда"

Скандальному российскому актеру Михаилу Ефремову пригрозили уголовным преследованием за высказывание о Крыме, Крымском мосту и Украине. Об этом kp.ru заявил российский сенатор, член Совета Федерации от оккупационной власти Крыма Сергей Цеков.

"Такие люди, как он и ему подобные, в основном разрушают наше единое отечество. Единство России и Крыма было всегда, даже тогда, когда мы находились в составе Украины. Я говорю об этом убежденно, как председатель Русской общины Крыма", - заявил он.

Цеков утверждает, что такое предложение "не учитывает мнение жителей полуострова", и подобные заявления можно расценивать "как призывы к нарушению территориальной целостности, за которые предусмотрены наказания".

"Эти заявления - это фактически нарушение территориальной целостности. Потому что мост сегодня - это тоже территория России. Просто крымчанам надо внимательно изучить статьи в Уголовном кодексе России и сделать все возможное, чтобы они заработали", - заявил Цеков.

Ранее сообщалось, что скандальный российский актер сделал громкое заявление о Крыме.

В интервью видеоблогеру Юрию Дудю актер заявил, что РФ может договориться с Украиной по поводу аннексированного Крыма, откупившись за полуостров бесплатными поставками газа в течение десяти лет. Помимо того, он сказал, что президент России Владимир Путин совершил ошибку, оккупировав Крым.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (видео: РБК-Украина)

"Сходите в ведро": в сети рассказали, как в Крыму относятся к россиянам "Закрыли и натянули колючую проволоку": сеть поразил странный пляж в Крыму (фото)
Теги: Крым, Михаил Ефремов, российские актеры, Керченский мост
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь