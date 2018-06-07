Ефремову в России пригрозили тюрьмой за слова об Украине и Крымском мосте

Политик заявил, что "единство России и Крыма было всегда"

Скандальному российскому актеру Михаилу Ефремову пригрозили уголовным преследованием за высказывание о Крыме, Крымском мосту и Украине. Об этом kp.ru заявил российский сенатор, член Совета Федерации от оккупационной власти Крыма Сергей Цеков.

"Такие люди, как он и ему подобные, в основном разрушают наше единое отечество. Единство России и Крыма было всегда, даже тогда, когда мы находились в составе Украины. Я говорю об этом убежденно, как председатель Русской общины Крыма", - заявил он.

Цеков утверждает, что такое предложение "не учитывает мнение жителей полуострова", и подобные заявления можно расценивать "как призывы к нарушению территориальной целостности, за которые предусмотрены наказания".

"Эти заявления - это фактически нарушение территориальной целостности. Потому что мост сегодня - это тоже территория России. Просто крымчанам надо внимательно изучить статьи в Уголовном кодексе России и сделать все возможное, чтобы они заработали", - заявил Цеков.

Ранее сообщалось, что скандальный российский актер сделал громкое заявление о Крыме.

В интервью видеоблогеру Юрию Дудю актер заявил, что РФ может договориться с Украиной по поводу аннексированного Крыма, откупившись за полуостров бесплатными поставками газа в течение десяти лет. Помимо того, он сказал, что президент России Владимир Путин совершил ошибку, оккупировав Крым.

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