Екс-NikitA вразила фанатів оголеною фотографією

Скріншот фото (instagram.com/anastasia_domination)

Зірка повідомила, що робить це заради обіцянки

Колишня учасниця групи NikitA Анастасія Кумейко показала своїм фанатам повністю оголене тіло. Знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Відома співачка Анастасія Кумейко, яка в минулому році змінила сферу діяльності і стала діджеєм під псевдонімом DJ NANA, знялася повністю оголеною. Пікантні місця зірка прикриває руками.

Як пояснила сама Кумейко, цю фотографію вона публікує, так як пообіцяла своїм передплатникам.

Скріншот фото (instagram.com/anastasia_domination)

Справа в тому, що в кінці червня Анастасія Кумейко опублікувала іншу фотографію, де не видно повністю оголеного тіла і пообіцяла, що коли число її передплатників досягне 67 тисяч, то вона покаже передплатникам і все інше.

"Обіцяла, зробила", - підписала фотографію співачка.

Скріншот фото (instagram.com/anastasia_domination)

До речі, інша українська співачка здивувала фанатів своїм відвертим чином.

Віка з "Неангелів" порадувала шанувальників відвертим знімком.

"Іноді мені здається, що в моїх жилах тече небесна вода", - підписала вона знімок.

На фото Віка позує біля басейну. На співачці – цільний купальник з цікавим дизайном на спині.

Віка стоїть спиною до камери, а тому шанувальники змогли по достоїнству оцінити її форми.

Відео: РБК-Україна