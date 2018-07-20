Экс-NikitA впечатлила фанатов обнаженной фотографией

Скриншот фото (instagram.com/anastasia_domination)

Звезда сообщила, что делает это ради обещания

Бывшая участница группы NikitA Анастасия Кумейко показала своим фанатоам полностью обнаженное тело. Снимок певица опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Известная певица Анастасия Кумейко, которая в прошлом году сменила сферу деятельности и стала диджеем под псевдонимом DJ NANA, снялась полностью обнаженной. Пикантные места звезда прикрывает руками.

Как объяснила сама Кумейко, эту фотографию она публикует, так как пообещала своим подписчикам.

Скриншот фото (instagram.com/anastasia_domination)

Дело в том, что в конце июня Анастасия Кумейко опубликовала другую фотографию, где не видно полностью обнаженного тела и пообещала, что когда число ее подписчиков достигнет 67 тысяч, то она покажет подписчикам и все остальное.

"Обещала, сделала", - подписала фотографию певица.

Скриншот фото (instagram.com/anastasia_domination)

Кстати, другая украинская певица удивила фанатов своим откровенным образом.

Вика из "НеАнгелов" порадовала поклонников откровенным снимком.

"Иногда мне кажется, что в моих жилах течет небесная вода", - подписала она снимок.

На фото Вика позирует около бассейна. На певице – цельный купальник с интересным дизайном на спине.

Вика стоит спиной к камере, а потому поклонники смогли по достоинству оценить ее формы.

Видео: РБК-Украина