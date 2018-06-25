Екс-свекруха Сєдокової розповіла, чому співачці не дають бачитися з донькою

Як відомо, Седокова постійно скаржиться, що її колишній чоловік, Максим Чернявський забороняє бачитися з дочкою Монікою

Екс-свекруха відомої співачки Анни Сєдокової Чернявська Марина розкрила подробиці скандал навколо дочки зірки і Максима Чернявського. Про це вона повідомила в коментарях на сторінці Instagram сина.

Як відомо, Седокова постійно скаржиться, що її колишній чоловік, Максим Чернявський забороняє бачитися з дочкою Монікою. За її словами, рідкісні зустрічі відбувалися тільки на території США і виключно в присутності наглядача.

Чернявська Марина каже, що Седокова не говорить всієї правди. Мовляв, ніхто Моніку у неї не забирав. За її словами, Ганна будувала кар'єру і не думала про навчання 6-річної Моніки.

Фото: Моніка з татом, Максимом Чернявським (instagram.com/max_la)

"Анна виїхала на ПМЖ в Росію в травні 2017 року, а в липні їй запропонували зйомки одного шоу. Вона хотіла забрати Мону, їй потрібні були всі діти. А Моніка пішла в школу, 23 серпня, в перший клас. Що важливіше: ходити в школу або три місяці виснажливих поїздок, перельотів і зйомок? Моніка - громадянка Америки, а там середня освіта є обов'язковою, а невідвідування школи карається. А щоб Ганна не відвезла Мону потайки, суд зобов'язав присутність монітора", - повідомила Марина Чернявська.

Чернявська звинуватила свою колишню невістку в тому, що дочка їй потрібна виключно в меркантильних цілях.

"Ніхто нікого не відбирав. Анна будувала свою кар'єру, раз у три місяці на два тижні поверталася в ЛА і знову полетіла в Москву. Мона постійно жила з татом і всіх нас це влаштовувало, а Максим їй ще й аліменти платив, аби дитину не чіпала. А тепер Монічка підросла, можна на ній заробляти - реклама одягу, зйомки шоу та інше, а вчитися? Навіщо. Ось тато і вирішив, що дівчинка піде в школу, а не працювати", - розповіла мати Чернявського.

"У мене питання до всіх, хто душею вболіває за Моніку. Чому ніхто не запитав у Седокової, а покажи Аня документ, де написано, що цей негідник Максим хоче позбавити тебе батьківських прав. А зроби скрін з рішення суду, чому ти бачишся з донькою в присутності представника суду. А от якщо завтра хтось напише, що ви втекли із божевільні і на вас градом посипляться гидоти, як вам буде? Приблизно таке вже місяць переживає моя сім'я", — пише в мережі Марина Чернявська.

Скріншот: 7days.ru

Анні запропонували підписати мирну угоду, але вона цього поки не зробила. У чому суть цієї угоди мати Чернявського не уточнила.

"А тепер у мене запитання до Анни. Чому вона досі не підписала мирову угоду, яка отримала на початку червня? У Моніки з 15 червня канікули і ми хотіли оздоровити дитину на море. І ось я, "стара мерзотницею", на березі Середземного моря чекаю дитину, орендувала будинок, приїхали друзі Моніки, а самої Моніки ні, мамі колись підписати або їй пофігу, де її улюблена донечка", - повідомила вона.

Скріншот: 7days.ru

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю інформацію. Думки розділилися юзерів.

Скріншот коментарів (instagram.com/max_la)

Скріншот коментарів (instagram.com/max_la)

Скріншот коментарів (instagram.com/max_la)

Раніше повідомлялося, що Анна Седокова викликала гострий спір в мережі через пікантне декольте.

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