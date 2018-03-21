Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Екс-ведуча "Орла і Решки" розповіла, чи є дружба в українському шоу-бізнесі

STYLERЗірки        21.03.2018 - 22:45
Фото: Леся Нікітюк (facebook.comLesyaZdesya)
Фото: Леся Нікітюк (facebook.comLesyaZdesya)

Своїм другом телезірка вважає Павла Зіброва

Колишня ведуча популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Леся Нікітюк розповіла, чи існують дружні стосунки в українському шоу-бізнесі. Про це зірка повідомила під час онлайн-конференції на сайті Нового каналу. Відзначимо, що зараз Леся - капітан жіночої команди "Хто зверху?".

Фото: Леся Нікітюк (facebook.com Леся Нікітюк)

"Звичайно, дружба є. І на майданчику, і поза ним. До старту гри все дуже зближуються, хто не був знайомий – знайомляться, знімають загальні "сторіс", роблять фото. А після 4-5 годин зйомок гри заходять у гримерки вже перевіреними в бою друзями", - зізналася Леся.

Зазначимо, що Никитюк підтримує хороші стосунки зі співаком Віталієм Козловським, Олегом Винником, але найкращим другом вважає Павла Зіброва.

Фото: Павло Зібров (ivona.bigmir.net)

"У такому солідному віці Павло Миколайович нереально підтримує дружні стосунки. Одного ранку прислав мені в месенджер картинку – голу жінку. Я йому: "Павло Миколайович, що це таке?". А він: "Ой, Леся, вона просто дуже на тебе схожа!" Загалом, приколіст ще той!" - розповіла Никитюк.

Як раніше писав Styler, колишня ведуча популярного шоу "Орел і Решка" Леся Нікітюк прийшла на ефір української радіостанції в купальнику. Знаменитість знову порадувала своїх фанатів пікантними фотографіями.

"А у мене вже літо": екс-ведуча "Орла і Решки" прийшла на ефір в купальнику "Найкращі ліки - сон": екс-ведуча "Орла і Решки" дала поради по догляду за собою
Теги: Леся Нікітюк
"Рука до ліктя у колектора просто висіла": з'явилися нові деталі вибуху в київській багатоповерхівці
У Сумах дитина потрапила в реанімацію через отруєння кімнатною рослиною
"Ба-бах": Савченко епічно потролила депутатів (відео)
"Микита, твоєї мами більше немає": з'явилися нові деталі про страшне вбивство жінки під Києвом
On Top