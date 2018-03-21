Екс-ведуча "Орла і Решки" розповіла, чи є дружба в українському шоу-бізнесі

Своїм другом телезірка вважає Павла Зіброва

Колишня ведуча популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Леся Нікітюк розповіла, чи існують дружні стосунки в українському шоу-бізнесі. Про це зірка повідомила під час онлайн-конференції на сайті Нового каналу. Відзначимо, що зараз Леся - капітан жіночої команди "Хто зверху?".

Фото: Леся Нікітюк (facebook.com Леся Нікітюк)

"Звичайно, дружба є. І на майданчику, і поза ним. До старту гри все дуже зближуються, хто не був знайомий – знайомляться, знімають загальні "сторіс", роблять фото. А після 4-5 годин зйомок гри заходять у гримерки вже перевіреними в бою друзями", - зізналася Леся.

Зазначимо, що Никитюк підтримує хороші стосунки зі співаком Віталієм Козловським, Олегом Винником, але найкращим другом вважає Павла Зіброва.

Фото: Павло Зібров (ivona.bigmir.net)

"У такому солідному віці Павло Миколайович нереально підтримує дружні стосунки. Одного ранку прислав мені в месенджер картинку – голу жінку. Я йому: "Павло Миколайович, що це таке?". А він: "Ой, Леся, вона просто дуже на тебе схожа!" Загалом, приколіст ще той!" - розповіла Никитюк.

Як раніше писав Styler, колишня ведуча популярного шоу "Орел і Решка" Леся Нікітюк прийшла на ефір української радіостанції в купальнику. Знаменитість знову порадувала своїх фанатів пікантними фотографіями.