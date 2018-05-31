"Їла що попало": Винник розповів, як йому вдалося схуднути

За словами співака, до 35 років він не "заморочувався" з харчуванням

Український співак Олег Винник, у якого недавно померла 80-річна мама, розповів, як тримає себе в формі, чим харчується і як тренується. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Телегід".

"Я чергую навантаження. Кожен день різна програма, від кардионагрузок і кроссфита до скандинавської ходьби. Взагалі-то я люблю довше поспати — я сова і волію ходити на тренування після обіду, але тепер доводиться займатися вранці", - поділився артист.

Також він повідомив, що у нього є два тренери, один у Києві, другий - у Берліні. Раціон харчування у виконавця ретельно прописаний.

"Раніше у мене був дієтолог. Але сьогодні в цьому питанні мені допомагає тренер. Він стежить, як і на які продукти реагує мій організм. Зараз планую скинути пару кілограмів. Хочу, щоб тіло стало більш рельєфним, але не бажаю перетворитися на купу м'язів! І відповідне харчування: наприклад, табу на свинину, тільки курка, риба, яйця, знежирений сир і побільше клітковини", - зізнався співак.

Олег зазначив, що в дитинстві він був худорлявим, а після 35 років довелося вже ретельно стежить за тим, що їсть.

Фото: Олег Винник з тренером (telegid.com)

"Так, постійно був у русі і навіть їв на ходу. Прибіг додому — вхопив буханець хліба, відламав шматок, розмочив водою, посипав цукром — як же смачно було! І погнав далі. А сьогодні якби я так пару раз поласував, відразу б живіт виріс. (Посміхається.) Зізнаюся, ще років до 35 міг прокинутися серед ночі, з'їсти велику миску спагетті з величезним шматком стейка і ні крапельки не поправлявся. У мене постійно тримався вага в межах 75 кг. А потім мене стало 80, після — 93 кг. І все з-за стресів і неправильного, стихійного харчування в турах. Сильно выматывался, їла що попало і коли попало. Якщо від такого режиму хтось худне, то я поправляюсь. Але врешті-решт взяв себе в руки і за місяць скинув 12 кіло. І так тримав вагу. Сьогодні важу вже 78 кг", - розповів Винник.

Як раніше писав Styler, в Черкаській області поховали маму Олега Винника (відео).

Черкаської області поховали маму Олега Винника (відео)