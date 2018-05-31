"Ел что попало": Винник рассказал, как ему удалось похудеть

По словам певца, до 35 лет он не "заморачивался" с питанием

Украинский певец Олег Винник, у которого недавно умерла 80-летняя мама, рассказал, как держит себя в форме, чем питается и как тренируется. Об этом он сообщил в интервью изданию "Телегид".

"Я чередую нагрузки. Каждый день разная программа, от кардионагрузок и кроссфита до скандинавской ходьбы. Вообще-то я люблю подольше поспать — я сова и предпочитаю ходить на тренировки после обеда, но теперь приходится заниматься по утрам", - поделился артист.

Также он сообщил, что у него есть два тренера, один - в Киеве, другой - в Берлине. Рацион питания у исполнителя тщательно прописан.

"Раньше у меня был диетолог. Но сегодня в этом вопросе мне помогает тренер. Он следит, как и на какие продукты реагирует мой организм. Сейчас планирую сбросить пару килограммов. Хочу, чтобы тело стало более рельефным, но не желаю превратиться в груду мышц! И питание соответственное: например, табу на свинину, только курица, рыба, яйца, обезжиренный творог и побольше клетчатки", - признался певец.

Олег отметил, что в детстве он был худощавым, а после 35 лет пришлось уже тщательно следит за тем, что ест.

Фото: Олег Винник с тренером (telegid.com)

"Да, постоянно был в движении и даже ел на ходу. Прибежал домой — ухватил буханку хлеба, отломил кусок, размочил водой, посыпал сахаром — как же вкусно было! И погнал дальше. А сегодня если бы я так пару раз полакомился, сразу бы живот вырос. (Улыбается.) Признаюсь, еще лет до 35 мог проснуться среди ночи, съесть большую миску спагетти с огромным куском стейка и ни капельки не поправлялся. У меня постоянно держался вес в пределах 75 кг. А потом меня стало 80, после — 93 кг. И все из-за стрессов и неправильного, стихийного питания в турах. Сильно выматывался, ел что попало и когда попало. Если от такого режима кто-то худеет, то я — поправляюсь. Но в конце концов взял себя в руки и за месяц сбросил 12 кило. И так держал вес. Сегодня вешу уже 78 кг", - рассказал Винник.

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