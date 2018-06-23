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Єлизавета II "по-особливому" відповіла на скандальне інтерв'ю батька Меган Маркл

STYLERЗірки        23.06.2018 - 10:30
Фото: Королева Єлизавета II (royal.uk)
Фото: Королева Єлизавета II (royal.uk)

Її Королівська високість позбавила батька Меган Маркл ряду привілеїв

Не так давно батько Меган Маркл, яка нещодавно вийшла заміж за принца Гаррі і стала герцогинею Сассекською, дав інтерв'ю американському телеканалу. То, як і про що говорив Томас Маркл розлютило Кенсінгтонський палац, що послужило введенню санкцій з боку королівської сім'ї. Про це повідомляє "ТСН" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Батько новоспеченої герцогині погодився дати телеінтерв'ю, в якому наговорив багато "зайвого". Після цього королева Великобританії заявила, що не хоче ні бачити, ні чути Томаса Маркла. Так, американцеві назавжди заборонено шлях на будь-які заходи за участю його дочки або представників будинку Винздоров.

В інтерв'ю Томас Маркл неодноразово зізнавався, що обурюється через втрачений шанс провести до вівтаря свою дочку. До речі, замість нього це зробив батько принца Гаррі — принц Чарльз.

Фото: Томас Маркл (youtube.com/Good Morning Britain)

Більше ніж вирази, манера мови і зайва інформація Єлизавету II розлютив той факт, що американець "продався" за 10 000$. Саме стільки коштувало інтерв'ю з батьком новоспеченої герцогині.

Також Кенсінгтонський палац був обурений тим, що Томас зважився переказати свої телефонні розмови з принцом Гаррі. Крім того, американський сват чимало розповів про особисті стосунки Меган і принца, а також дозволив собі обговорювати політичні погляди королівського нащадка. Останньою краплею стало відверте зізнання щодо майбутніх дітей герцогів Сассекських.

Фото: Принц Гаррі і Меган Маркл (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Тепер Томас Маркл має можливість побачитися з дочкою на батьківщині або прилетівши в Лондон як звичайний турист.

Нагадаємо, що батько Меган Маркл попросив принца Гаррі не піднімати руку на його дочка. Про це Томас Маркл заявив в ефірі передачі Good Morning Britain.

Відео: (video.rbc.ua)

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Теги: принц Гарри, Меган Маркл, Весілля принца Гаррі
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