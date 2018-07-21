Єлизавета II подарувала на день народження принца Джорджа незвичайний подарунок (фото)

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Прабабуся Джорджа вручила незвичайний подарунок за день до торжества

Незважаючи на те, що синові Кейт Міддлтон і принца Вільяма виповниться п'ять років тільки 22 липня, маленький Джордж вже другий день отримує подарунки від близьких і далеких родичів. Першою правнука привітала королева Єлизавета, вона подарувала йому незвичайний подарунок. Про це повідомляє Westminster Collection.

Юного королівського спадкоємця в подарунковій упаковці очікували залізні гроші! Повідомляється, що це були не прості монети, а викарбувані на честь дня народження принца 5 фунтів стерлінгів. Номінал монети збігається з кількістю прожитих років принцом Джорджем.

На аверсі монети зображений Святий Георгій змієборець, який вважається покровителем Британії і принца Джорджа, який був названий на його честь. На реверсі монети буде розташовуватися профіль королеви.

Фото: (westminstercollection.com)

"Народження принца Джорджа змінило хід історії Сполученого Королівства. Ми раді відзначити п'ятий день народження нашого майбутнього короля", — говорить директор Королівського монетного двору Ніколас Хоуелл.

Цікаво, що монету планують випустити в обіг. На поточний момент ексклюзивний подарунок, приурочений до дня народження спадкоємця престолу всі охочі можуть придбати за спекулятивною ціною у 13 фунтів.

Повідомляється, що вартість звичайної монети складе близько 6,5 доларів, срібної — 108 доларів, а золотої — 653 долара. Всього буде випущено 750 золотих монет.

Нагадаємо, що британська влада таємно відрепетирували похорон Єлизавети II.

Відео: (video.rbc.ua)