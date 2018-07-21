Єлизавета II подарувала на день народження принца Джорджа незвичайний подарунок (фото)

STYLER Зірки 21.07.2018 - 15:30
Фото: (instagram.com/kensingtonroyal) Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Прабабуся Джорджа вручила незвичайний подарунок за день до торжества

Незважаючи на те, що синові Кейт Міддлтон і принца Вільяма виповниться п'ять років тільки 22 липня, маленький Джордж вже другий день отримує подарунки від близьких і далеких родичів. Першою правнука привітала королева Єлизавета, вона подарувала йому незвичайний подарунок. Про це повідомляє Westminster Collection.

Юного королівського спадкоємця в подарунковій упаковці очікували залізні гроші! Повідомляється, що це були не прості монети, а викарбувані на честь дня народження принца 5 фунтів стерлінгів. Номінал монети збігається з кількістю прожитих років принцом Джорджем.

На аверсі монети зображений Святий Георгій змієборець, який вважається покровителем Британії і принца Джорджа, який був названий на його честь. На реверсі монети буде розташовуватися профіль королеви.

Єлизавета II подарувала на день народження принца Джорджа незвичайний подарунок (фото)
Єлизавета II подарувала на день народження принца Джорджа незвичайний подарунок (фото)
 

Фото: (westminstercollection.com)

"Народження принца Джорджа змінило хід історії Сполученого Королівства. Ми раді відзначити п'ятий день народження нашого майбутнього короля", — говорить директор Королівського монетного двору Ніколас Хоуелл.

Цікаво, що монету планують випустити в обіг. На поточний момент ексклюзивний подарунок, приурочений до дня народження спадкоємця престолу всі охочі можуть придбати за спекулятивною ціною у 13 фунтів.

Повідомляється, що вартість звичайної монети складе близько 6,5 доларів, срібної — 108 доларів, а золотої — 653 долара. Всього буде випущено 750 золотих монет.

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