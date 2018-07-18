"Емоційні сплески": Сергій Бабкін порадував українців несподіваною новиною

Сергій Бабкін (фото: РБК-Україна)

Сергій Бабкін анонсував вихід першого україномовного альбому

Сергій Бабкін представить свій перший повністю україномовний альбом. Реліз нової платівки "Музасфера" відбудеться вже у вересні цього року.

"Натхнення – воно ж муза. Чи є між ними хоч якась різниця? Мені здається, ні. Це як Інь і Янь. Як ніч і день. Як земля і вода. Як сон і ява. Як дві півкулі, що в сукупності складають єдину сферу, яка носить назву ЛЮБОВ. Перший крик новонародженої дитини. Перша закоханість. Сніг, Дощ, Спека, Листопад. Вигляд нічного неба, всіяного зірками. Світанки, Захід Сонця, Повня і Затемнення. Зміна настрою. Емоційні сплески: здивування, потрясіння. Крики птахів, шум дерев, сплеск хвиль. Все це натхнення і муза", - прокоментував Бабкін.

Сергій Бабкін – Привіт, Бог

"І в результаті ми приходимо до того, що надихає завжди все "живе". А що найбільш живе у нас? Це наша планета, наша Земля. Вона живе колосальну кількість років. Вона бачила, пережила і відчувала на собі стільки всього, що нам неможливо собі навіть уявити. І попри все це вона досі продовжує залишатися разюче первозданною, шалено чесною, безмежно щирою і живою. ВОНА - МУЗА, ВОНА - СФЕРА", - додав артист.

Раніше в мережі з'явилися пристрасні фото Сергія та Сніжани Бабкіних в ліжку.

Відео: РБК-Україна