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В сети появились страстные фото Сергея и Снежаны Бабкиных в постели

STYLERЗвёзды        13.06.2018 - 10:46
Фото: Сергей и Снежана Бабкины (РБК-Украина)
Фото: Сергей и Снежана Бабкины (РБК-Украина)

Звездная пара не перестает удивлять фанов откровенными снимками

Украинский певец и тренер проекта "Голос країни" Сергей Бабкин и его супруга Снежана снялись в откровенной фотосессии. Об этом передает 1+1.

Звездная пара не перестает удивлять фанов откровенными снимками. Сергей и Снежана решили сделать несколько снимков в постели. На фото Бабкин и его жена лежат, страстно обнявшись друг с другом.

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (1+1)

На черно-белых снимках пара позирует в постели и выражает различные эмоции - от нежности до страсти.

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (1+1)

Похоже, таким образом Сергей и Снежана решили продемонстрировать свою любовь.

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (1+1)

Ранее сообщалось, что Сергей Бабкин и его супруга Снежана рассказали, как отреагировали их близкие и родственники на обнаженную фотосессию, которой пара отпраздновала 10 лет совместной жизни. 

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Теги: Бабкин, сергей бабкин
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