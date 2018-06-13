В сети появились страстные фото Сергея и Снежаны Бабкиных в постели

Звездная пара не перестает удивлять фанов откровенными снимками

Украинский певец и тренер проекта "Голос країни" Сергей Бабкин и его супруга Снежана снялись в откровенной фотосессии. Об этом передает 1+1.

Звездная пара не перестает удивлять фанов откровенными снимками. Сергей и Снежана решили сделать несколько снимков в постели. На фото Бабкин и его жена лежат, страстно обнявшись друг с другом.

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (1+1)

На черно-белых снимках пара позирует в постели и выражает различные эмоции - от нежности до страсти.

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (1+1)

Похоже, таким образом Сергей и Снежана решили продемонстрировать свою любовь.

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (1+1)

Ранее сообщалось, что Сергей Бабкин и его супруга Снежана рассказали, как отреагировали их близкие и родственники на обнаженную фотосессию, которой пара отпраздновала 10 лет совместной жизни.

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