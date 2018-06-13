У мережі з'явилися пристрасні фото Сергія та Сніжани Бабкіних в ліжку

Зіркова пара не перестає дивувати фанів відвертими знімками
Український співак і тренер проекту "Голос країни" Сергій Бабкін і його дружина Сніжана знялися у відвертій фотосесії. Про це передає 1+1.
Зіркова пара не перестає дивувати фанів відвертими знімками. Сергій та Сніжана вирішили зробити кілька знімків в ліжку. На фото Бабкін і його дружина лежать, пристрасно обнявшись один з одним.
Фото: Сергій та Сніжана Бабині (1+1)
На чорно-білих знімках пара позує в ліжку і виражає різні емоції - від ніжності до пристрасті.
Фото: Сергій та Сніжана Бабині (1+1)
Схоже, таким чином Сергій та Сніжана вирішили продемонструвати свою любов.
Фото: Сергій та Сніжана Бабині (1+1)
Раніше повідомлялося, що Сергій Бабкін і його дружина Сніжана розповіли, як відреагували їхні близькі та родичі на оголену фотосесію, якою пара відсвяткувала 10 років спільного життя.
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