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У мережі з'явилися пристрасні фото Сергія та Сніжани Бабкіних в ліжку

STYLERЗірки        13.06.2018 - 10:46
Фото: Сергій та Сніжана Бабині (РБК-Україна)
Фото: Сергій та Сніжана Бабині (РБК-Україна)

Зіркова пара не перестає дивувати фанів відвертими знімками

Український співак і тренер проекту "Голос країни" Сергій Бабкін і його дружина Сніжана знялися у відвертій фотосесії. Про це передає 1+1.

Зіркова пара не перестає дивувати фанів відвертими знімками. Сергій та Сніжана вирішили зробити кілька знімків в ліжку. На фото Бабкін і його дружина лежать, пристрасно обнявшись один з одним.

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (1+1)

На чорно-білих знімках пара позує в ліжку і виражає різні емоції - від ніжності до пристрасті.

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (1+1)

Схоже, таким чином Сергій та Сніжана вирішили продемонструвати свою любов.

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (1+1)

Раніше повідомлялося, що Сергій Бабкін і його дружина Сніжана розповіли, як відреагували їхні близькі та родичі на оголену фотосесію, якою пара відсвяткувала 10 років спільного життя.

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Теги: Бабкин, сергей бабкин
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