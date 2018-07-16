"Ще прекрасніша": набравша вагу Надя Дорофєєва в купальнику викликала захоплення в мережі

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Округлі форми Дорофєєвої викликали додаткові питання

Поп-співачка Надя Дорофєєва повернулася з відпочинку на екзотичному Балі, де виконавиця ніжилася під сонцем на розкішних пляжах разом зі своїми друзями, а також чоловіком – співаком і телеведучим Володимиром Дантесом.

Так, солістка "Время и Стекло" відвідала свій шоу-рум одягу в Києві, де зробила дуже ефектне фото в закритому купальнику і білій мереживній накидці. При цьому в новому пості Дорофєєва зазначила, який прекрасний Київ. Про це українська виконавиця повідомила на своїй сторінці в мережі instagram.

"Київ, ти прекрасний. У тебе найсмачніша їжа, найемоційніші люди і звісно найкрасивіші магазини... ну ви розумієте, про що я, так?" – підписала фотографію в купальнику Надя Дорофєєва, маючи на увазі свій столичний шоу-рум.

Надя Дорофєєва в Києві (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

При цьому підписники Наді Дорофєєвої поспішили відзначити, що форми співачки помітно округлилися. Швидше за все, виконавиця трохи поправилася після відпочинку на Балі.

Проте, незважаючи на це, багато шанувальників Дорофєєвої підкреслили, що з такими "округлостями" вона виглядає навіть ще краще.

"Надя, ти трохи поправилася", - зазначає the_princesss_dream.

"А ти ще прекрасніша", - пише sergey__borovskikh.

"Ніби як округлилися і стала більш жіночною", - підкреслює ira_evavera.

"Супер виглядаєш, Надійка", - каже alekseiglushchenko8682.

Деякі навіть припустили, що Дорофєєва вагітна.

"Мені здається. Надя вагітна", - задається питанням kroshka01010101.

"Здається, Надійка чекає диво", - посміхається nina15031503.

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва на відпочинку (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва поділилася зі своїми шанувальниками яскравим фото в дуже оригінальному образі – білосніжному купальнику, піджаку і стильній чалмі.

Цікаво, що тоді Дорофєєву порівняли з украиснкою телеведучою Регіною Тодоренко.

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