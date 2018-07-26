"Ця пісня стане національним хітом!" Олег Винник зізнався у любові Україні

Олег Винник на концерті "З Днем народження, Україно!" (фото: прес-служба артиста)

В рамках святкового шоу каналу "Україна" співак презентував нову пісню "Вишиванка"

25 липня в Києві відбувся грандіозний концерт "З Днем народження, Україно!" за участю топових українських артистів.

Одним з хедлайнерів вечора став Олег Винник. Артист виконав 6 пісень, відкрив шоу авторською композицією "Перлина Україна", потім порадував глядачів виконанням гімну столиці "Як тебе не любити, Києве мій".

Відео: РБК-Україна

Під фінал концерту Винник знову вийшов на сцену, здивувавши публіку відомою кожному українцю піснею "Ніч яка місячна", а також легендарним хітом Володимира Івасюка "Я піду в далекі гори".

"Цю композицію в різні роки виконували сотні артистів та музичних колективів. Моє виконання максимально наближене до оригіналу. Це данина поваги великому українському поету і композитору Володимиру Івасюку, який був феноменом свого часу, його пісні до сьогоднішнього дня звучать сучасно і актуально", - зазначив Винник.

Олег Винник на концерті "З Днем народження, Україно!" (фото: прес-служба артиста)

Але головним сюрпризом для глядачів стала прем'єра нової пісні Олега Винника "Вишиванка", яку він анонсував напередодні святкового концерту. Яскрава запальна композиція про любов до рідної землі, українських традицій і колориту - це абсолютно нова пісня, роботу над якою Олег закінчив буквально за кілька днів до виступу.

"Коли я сьогодні вперше виконував нову пісню, склалося таке враження, що десятки тисяч людей вже знали слова і мелодію, і буквально всі підспівували. Відчуваю, що ця пісня за короткий час стане національним хітом!" - поділився співак.

Додамо, що офіційна прем'єра пісні "Вишиванка" в мережі очікується 24 серпня. В цей же день телеканал "Україна" покаже телеверсію шоу "З Днем народження, Україно!" в рамках святкового ефіру, присвяченого Дню Незалежності.

Раніше Олег Винник зустрівся з прикутою до візка зіркою Прикарпаття.