"Це моє хобі": учасниця групи KAZKA зізналася в дивних захопленнях

"Я завжди прагну справедливості"

Учасниця групи KAZKA Олександра Зарицька розповіла про своє дивне захоплення і про те, як її не хвилює зайва вага. Про це співачка повідомила в інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя".

Українська співачка Олександра Зарицька, учасниця групи KAZKA, любить відвідувати прайди різних спільнот. У КиевПрайді, марші рівності ЛГБТ-спільноти, який проходив в Києві, артистка брала участь.

"Найсміливіші там були транссексуали і у них можна трохи повчитися жіночності, як одягатися. Це насправді дуже цікаві люди. Це моє хобі, я люблю ходити на паради. Це також стосується прав жінок і людей з обмеженими можливостями, тварин також я підтримую і чотири роки не їм м'яса. Я завжди прагну до справедливості", - зазначила співачка.

Крім того, артистка повідомила, що її не хвилюють зайві кілограми, так як найважливіше – подобатися собі.

"Якщо ти собі не подобаєшся в дзеркалі, то ти повинна робити багато чого, щоб подобатися собі. Я не приховую того, що я хотіла б ще трохи схуднути, але мені здається, що найголовніше-це те, що коли ми виходимо на сцену, а там така шалена публіка, яка нас так завжди зустрічає, те, що в тебе пару зайвих кілограмів, не хвилює", - заявила Олександра Зарицька.

Відео: KAZKA ("Світське життя")

До речі, KAZKA представила в Києві дебютний альбом.

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