"Це неймовірно!": MONATIK став першим чоловіком на обкладинці жіночого журналу

Компанію артисту на обкладинці склали відомі українські моделі

Популярний співак MONATIK прикрасив обкладинку літнього номеру українського Marie Claire. Це дивно тому, що він став першим чоловіком на обкладинці жіночого журналу.

Разом з Дімою Монатіком на фото позують топ-модель Евеліна Мамбетова і Елла Кандиба - дівчата, чиї імена відомі далеко за межами країни.

Обкладинка журналу (фото надане прес-службою)

В інтерв'ю для журналу MONATIK поділився своїми поглядами на створення команди, жарких party і модних саундтреках.

Зазначимо, що total look Діми для зйомки Marie Claire - Louis Vuitton.

"Це неймовірно!!! Дякую вам, marieclaire_ua, за те, що удостоїли такої честі, бути першим чоловіком на обкладинці Вашого прекрасного видання! Ви неймовірна команда!" - поділився артист в соцмережі.

Також в інтерв'ю журналу MONATIK повідомив про те, що 8 червня 2019 року у нього відбудеться великий сольний концерт на НСК "Олімпійський". Подробицями про який артист поділиться незабаром.

Нагадаємо, українців підкорило приголомшливе перевтілення Монатіка і Потапа.