"Это невероятно!": MONATIK стал первым мужчиной на обложке женского журнала

Компанию артисту на обложке составили известные украинские модели

Популярный певец MONATIK украсил обложку летнего номера украинского Marie Claire. Это удивительно тем, что он стал первым мужчиной на обложке женского журнала.

Вместе с Димой Монатиком на фото позируют топ-модели Эвелина Мамбетова и Элла Кандыба - девушки, чьи имена известны далеко за пределами страны.

Обложка журнала (фото предоставлено пресс-службой)

В интервью для журнала MONATIK поделился своими взглядами на создание команды, жарких party и модных саундтреках.

Отметим, что total look Димы для съемки Marie Claire - Louis Vuitton.

"Это невероятно!!! Благодарю Вас, marieclaire_ua, за то, что удостоили такой чести, быть первым мужчиной на обложке Вашего прекрасного издания! Вы невероятная команда!" - поделился артист в соцсети.

Также в интервью журналу MONATIK сообщил о том, что 8 июня 2019 года у него состоится большой сольный концерт в НСК "Олимпийский". Подробностями о котором артист поделится в скором времени.

Напомним, украинцев покорило ошеломительное перевоплощение Монатика и Потапа.