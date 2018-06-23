"Це щось неймовірне": Тіна Кароль вразила українців "особливим" фото

Українська співачка Тіна Кароль поділилася неймовірним знімком в мережі

Відома українська співачка Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий знімок, яким всього за кілька годин змогла підкорити своїх шанувальників.

"Кадр з фотокниги знаменитого французького фотографа Serban D'Argen "Тіна Кароль. Одним кадром", - підписала свій пост співачка.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

На фото Тіна сидить у сукні від Saint Laurent, вражаючи своїм неймовірним поглядом.

Шанувальники співачки в захваті від кадру. Фанати назвали її "богинею", "шикарною", "космічною".

"Це щось неймовірне, це найкраще, що я бачила, адже ви на кожному фото неповторна, особлива, космічна, неймовірна, дуже ніжна і жіночна, як завжди", - написав один з користувачів.

Інші сказали, що у Тіни "дуже пронизуючий, бездонний, чаруючий, звабливий погляд".

Скріншоти коментарів до публікації (instagram.com/tina_karol)

Зірка додала, що 100 підписаних примірників представлені в елітному бутіку ексклюзивного одягу Sanahunt Luxury Department Store. Всі виручені кошти від продажу книг будуть спрямовані в благодійний фонд "Полюс тяжіння" Тіни Кароль на допомогу дитячим онкологічним лікарням України.

Варто відзначити, що восени в 2017 році Тіна Кароль представила свою фотокнигу, робота над якою тривала рік у Парижі. Співачка приміряла на себе вбрання з колекцій Valentino, Christian Dior, Versace, Gucci, Louis Vuitton, Saint Laurent, а також одяг українських брендів - ARTEMKLIMCHUK, Poustovit, elenareva, Dafna May. Всі знімки зроблені на плівку.

Нагадаємо, Джамала розбурхала мережу фото у весільній сукні.

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