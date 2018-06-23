"Это что-то невероятное": Тина Кароль покорила украинцев чувственным фото

Украинская певица Тина Кароль поделилась невероятным снимком в сети

Известная украинская певица Тина Кароль опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, которым всего за несколько часов смогла покорить своих поклонников.

"Кадр из фотокниги знаменитого французского фотографа Serban D’Argen "Тина Кароль. Одним кадром", - подписала свой пост певица.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

На фото Тина сидит в платье от Saint Laurent, привлекая своим невероятным взглядом.

Поклонники певицы в восторге от кадра. Фанаты назвали ее "богиней", "шикарной", "космической".

"Это что-то невероятное, это лучшее, что я видела, ведь вы на каждом фото неповторимая, особенная, космическая, невероятная, очень нежная и женственная, как всегда", - прокомментировал один из пользователей.

Другие сказали, что у Тины "очень пронзительный, бездонный, завораживающий, манящий взгляд".

Скриншоты комментариев к публикации (instagram.com/tina_karol)

Звезда добавила, что 100 подписанных экземпляров представлены в элитном бутике эксклюзивной одежды Sanahunt Luxury Department Store. Все вырученные деньги от продажи книг будут направлены в благотворительный фонд "Полюс притяжения" Тины Кароль на помощь детским онкологическим больницам Украины.

Стоит отметить, что осенью в 2017 году Тина Кароль представила свою фотокнигу, работа над которой длилась год в Париже. Певица примеряла на себя наряды из коллекций Valentino, Christian Dior, Versace, Gucci, Louis Vuitton, Saint Laurent, а также одежду украинских брендов - ARTEMKLIMCHUK, Poustovit, elenareva, Dafna May. Все снимки сделаны на пленку.

Напомним, Джамала взбудоражила сеть фото в свадебном платье.

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