"Це було незабутньо": британці Hurts підкорили українців на фестивалі BELIVE (фото, відео)

Група подарувала незабутні емоції для відвідувачів фестивалю

Відомий британський сінті-поп дует з Манчестера Hurts виступила на фестивалі BELIVE, який стартував у Києві 21 червня.

Захід зібрав на НСК "Олімпійський" величезну кількість шанувальників якісної та популярної музики. 22 червня хедлайнерами фестивалю стали Hurts.

Виступ британців надзвичайно сподобалося присутнім, у зв'язку з чим вони "закидали" Hurts коментарями.

Фото: виступ Hurts (instagram.com/belivefest)

Допис, поширений Більше ніж просто музика (@belivefest) 22 Чер 2018 р. о 3:54 PDT

"Дякую за такий класний фестиваль. Отримала масу задоволення. Це було незабутньо", - сказала користувач Євгена Олиновская.

"Ви виконали мою мрію, спасибі вам. Ні про що не шкодую, навіть не дивлячись на погоду. Невимовні емоції", - сказала юзер "telepuzik".

"Дякую за можливість знову послухати Hurts, вони були на висоті. Організація теж порадувала", - сказала користувач Наталія Діді.

Допис, поширений Marchenko (@marchenko_alenushka) 23 Чер 2018 р. о 1:14 PDT

Відео: виступ Hurts (instagram.com/belivefest)

Слід уточнити, що крім британської Hurts, на сцені можна було побачити інді-рок групу Everything Everything, яка влаштувала "неймовірне шоу".

Фото: виступ Everything Everything (instagram.com/belivefest)

До речі, відома британська джаз-фанк-гурт Jamiroquai виступила на фестивалі BELIVE, який стартував у Києві 21 червня. Виступ колективу на НСК "Олімпійський" зібрала десятки тисяч шанувальників якісної музики.

Українці, яким пощастило побувати на цьому дійстві, продовжують активно ділитися фото і відео в соціальних мережах.

Деякі користувачі пишуть, що "навіть не думали, Jamiroquai це "такі круті хлопці". Інші ж зазначають, що завдяки Джей Кею і його команді "згадали молодість" і просто "отримали колосальне задоволення". Styler зібрав найяскравіші знімки та відеоролики з виступу Jamiroquai на фестивалі BELIVE.

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