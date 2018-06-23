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"Это было незабываемо": британцы Hurts покорили украинцев на фестивале BELIVE (фото, видео)

STYLERЗвёзды        23.06.2018 - 12:39
Hurts (фото: instagram.com/belivefest)
Hurts (фото: instagram.com/belivefest)

Группа подарила незабываемые эмоции гостям фестиваля

Известный британский синти-поп дуэт из Манчестера Hurts выступил на фестивале BELIVE, который стартовал в Киеве 21 июня. 

Мероприятие собрало на НСК "Олимпийский" огромное количество поклонников качественной и популярной музыки. 22 июня хедлайнерами фестиваля стали Hurts.

Выступление британцев чрезвычайно понравилось присутствующим, в связи с чем они "забросали" Hurts комментариями.

 

Фото: выступление Hurts (instagram.com/belivefest)

"Спасибо за такой классный фестиваль. Получила массу удовольствия. Это было незабываемо", - сказала пользователь Евгения Олиновская.

"Вы исполнили мою мечту, спасибо вам. Ни о чем не жалею, даже несмотря на погоду. Эмоции неописуемые", - сказала юзер "telepuzik".

"Спасибо за возможность снова послушать Hurts, они были на высоте. Организация тоже порадовала", - сказала пользователь Наталия Диди.

Видео: выступление Hurts (instagram.com/belivefest)

Следует уточнить, что помимо британской группы Hurts, на сцене также можно было увидеть инди-рок группу Everything Everything, которая устроила "невероятное шоу".

Фото: выступление Everything Everything  (instagram.com/belivefest)

Кстати, известная британская джаз-фанк-группа Jamiroquai выступила на фестивале BELIVE, который стартовал в Киеве 21 июня. Выступление коллектива на НСК "Олимпийский" собрало десятки тысяч поклонников качественной музыки.

Украинцы, которым посчастливилось побывать на этом действе, продолжают активно делиться фото и видео в социальных сетях.

Некоторые пользователи пишут, что "даже не думали, Jamiroquai это "такие крутые ребята". Другие же отмечают, что благодаря Джей Кею и его команде "вспомнили молодость" и просто "получили колоссальное удовольствие". Styler собрал самые яркие снимки и видеоролики с выступления Jamiroquai на фестивале BELIVE.

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Теги: Великобритания, hurts, певец
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