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"Це ж папа дитини Лободи": Потап здивував фанатів сміливим фото

STYLERЗірки        30.06.2018 - 11:42
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Знімок вже встиг підкорити мережу

Відомий український співак і продюсер Потап здивував шанувальників спільним фото з ймовірним батьком дитини співачки Світлани Лободи. Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"Мій друг. Ще побачимося. Бажаю тобі удачі", - підписана фото.

Слід уточнити, що на опублікованому знімку можна помітити Потапа, а також ймовірного батька дитини Світлани Лободи – вокаліста німецької групи "Rammstein" Тілля Линдельмана.

Фото: Тілль Линдельман і Потап (instagram.com/realpotap)

Звернемо увагу, що користувачів мережі вразив як зовнішній вигляд бороди Олексія Потапенка, так і те, що йому дав автограф вокаліст легендарної групи.

"Не знаю, хто з вас крутіше", - сказав користувач Володимир Доедов.

"О, це Тілль Линдельман. Крутість цього фото зашкалює", - підкреслив юзер Віталій Васін.

"Капітан зелена борода", - сказав користувач Максим Бутский.

"О, це тато дитини Лободи", - підкреслив юзер під ніком "Бред Пітт".

"Потап, сподіваюся ти умовив його на концерт в Києві?", - уточнив юзер Валерій Васькевич.

 

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

До речі, відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко, більш відомий під псевдонімом Потап, шокував відповіддю на питання про те, якою чарівною суперздатністю він хотів би володіти. Музиканта запитали: "Будучи супергероєм, який з сил ти б мав?". У рамках відповіді на питання він озвучив свою версію пісні "З першого погляду" популярної української співачки Ані Лорак.

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Теги: Київ, Потап, Світлана Лобода
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