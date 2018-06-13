"Хотел бы обладать волшебной…": Потап шокировал выбором суперспособности (видео)

Артист представил свою версию популярной песни Ани Лорак

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, шокировал ответом на вопрос о том, какой волшебной суперспособностью он хотел бы обладать. Неожиданное заявление артист сделал в ходе блиц-опроса на радиостанции "Люкс ФМ".

Музыканта спросили: "Будучи супергероем, какой из сил ты бы обладал?".

В рамках ответа на вопрос он озвучил свою версию песни "С первого взгляда" популярной украинской певицы Ани Лорак.

"Я хотел бы волшебной спермой обладать, знаешь, так, чтобы выйти на концерте, и спеть: "Ты знаешь сперма во взгляде, сперма в улыбке, сперма везде…". И так весь ряд", - сказал Потап (на видео с 1:37).

Видео: Потап и его суперспособность (YouTube/Люкс ФМ)

Скриншот комментариев (YouTube/Люкс ФМ)

Видео: Ани Лорак – "С первого взгляда" (YouTube/ELLO)

Кстати, украинцев покорило ошеломительное перевоплощение Монатика и Потапа.

Ранее Потап удивил поклонников перевоплощением.

Певца с трудом можно узнать. Благодаря усилиям гримеров, Потап превратился в батюшку. Он надел рясу, крестик, бороду и шляпу.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)