Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Хотел бы обладать волшебной…": Потап шокировал выбором суперспособности (видео)

STYLERЗвёзды        13.06.2018 - 17:21
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Артист представил свою версию популярной песни Ани Лорак

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, шокировал ответом на вопрос о том, какой волшебной суперспособностью он хотел бы обладать. Неожиданное заявление артист сделал в ходе блиц-опроса на радиостанции "Люкс ФМ".

Музыканта спросили: "Будучи супергероем, какой из сил ты бы обладал?".

В рамках ответа на вопрос он озвучил свою версию песни "С первого взгляда" популярной украинской певицы Ани Лорак.

"Я хотел бы волшебной спермой обладать, знаешь, так, чтобы выйти на концерте, и спеть: "Ты знаешь сперма во взгляде, сперма в улыбке, сперма везде…". И так весь ряд", - сказал Потап (на видео с 1:37).

Видео: Потап и его суперспособность (YouTube/Люкс ФМ)

Скриншот комментариев (YouTube/Люкс ФМ)

Видео: Ани Лорак – "С первого взгляда" (YouTube/ELLO)

Кстати, украинцев покорило ошеломительное перевоплощение Монатика и Потапа.

Ранее Потап удивил поклонников перевоплощением.

Певца с трудом можно узнать. Благодаря усилиям гримеров, Потап превратился в батюшку. Он надел рясу, крестик, бороду и шляпу.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)

Ани Лорак трогательно поздравила мужа с днем рождения (фото) Праздник на двоих: появилось яркое видео со дня рождения Потапа и Каменских
Теги: супергерои, Ани Лорак, Потап
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь