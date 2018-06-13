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"Хотів би володіти чарівною...": Потап шокував вибором суперздатності (відео)

STYLERЗірки        13.06.2018 - 17:21
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Артист представив свою версію популярної пісні Ані Лорак

Відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко, більш відомий під псевдонімом Потап, шокував відповіддю на запитання про те, якою чарівною суперздатністю він хотів би володіти. Несподівану заяву артист зробив в ході бліц-опитування на радіостанції "Люкс ФМ".

Музиканта запитали: "Будучи супергероєм, яку з сил ти б мав?".

У рамках відповіді на запитання він озвучив свою версію пісні "З першого погляду" популярної української співачки Ані Лорак.

"Я хотів би чарівної спермою володіти, знаєш, так, щоб вийти на концерті, і заспівати: "Ти знаєш сперма у погляді, сперма в усмішці, сперма скрізь...". І так весь ряд", - сказав Потап (на відео з 1:37).

Відео: Потап і його суперспособность (YouTube/Люкс ФМ)

Скріншот коментарів (YouTube/Люкс ФМ)

Відео: Ані Лорак – З першого погляду" (YouTube/ELLO)

До речі, українців підкорило приголомшливе перевтілення Монатіка і Потапа.

Раніше Потап здивував шанувальників перевтіленням.

Співака з труднощами можна впізнати. Завдяки зусиллям гримерів, Потап перетворився на батюшку. Він одягнув рясу, хрестик, бороду і капелюх.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: супергерои, Ані Лорак, Потап
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