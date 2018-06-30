"Это ж папа ребенка Лободы": Потап удивил фанатов смелым фото

Снимок уже успел покорить сеть
Известный украинский певец и продюсер Потап удивил поклонников совместным фото с предполагаемым отцом ребенка исполнительницы Светланы Лободы. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.
"Мой друг. Еще увидимся. Желаю тебе удачи", - подписано фото.
Следует уточнить, что на опубликованном снимке можно заметить Потапа, а также предполагаемого отца ребенка Светланы Лободы – вокалиста немецкой группы "Rammstein" Тилля Линдельмана.
Фото: Тилль Линдельман и Потап (instagram.com/realpotap)
Обратим внимание, что пользователей сети поразил как внешний вид бороды Алексея Потапенко, так и то, что ему дал автограф вокалист легендарной группы.
"Не знаю, кто из вас круче", - сказал пользователь Владимир Доедов.
"О, это Тилль Линдельман. Крутость этого фото зашкаливает", - подчеркнул юзер Виталий Васин.
"Капитан зеленая борода", - сказал пользователь Максим Бутский.
"О, это папа ребенка Лободы", - подчеркнул юзер под ником "Бред Питт".
"Потап, надеюсь ты уговорил его на концерт в Киеве?", - уточнил юзер Валерий Васкевич.
Фото: скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)
Кстати, известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, шокировал ответом на вопрос о том, какой волшебной суперспособностью он хотел бы обладать. Музыканта спросили: "Будучи супергероем, какой из сил ты бы обладал?". В рамках ответа на вопрос он озвучил свою версию песни "С первого взгляда" популярной украинской певицы Ани Лорак.
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