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"Это ж папа ребенка Лободы": Потап удивил фанатов смелым фото

STYLERЗвёзды        30.06.2018 - 11:42
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Снимок уже успел покорить сеть

Известный украинский певец и продюсер Потап удивил поклонников совместным фото с предполагаемым отцом ребенка исполнительницы Светланы Лободы. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

"Мой друг. Еще увидимся. Желаю тебе удачи", - подписано фото.

Следует уточнить, что на опубликованном снимке можно заметить Потапа, а также предполагаемого отца ребенка Светланы Лободы – вокалиста немецкой группы "Rammstein" Тилля Линдельмана.

Фото: Тилль Линдельман и Потап (instagram.com/realpotap)

Обратим внимание, что пользователей сети поразил как внешний вид бороды Алексея Потапенко, так и то, что ему дал автограф вокалист легендарной группы.

"Не знаю, кто из вас круче", - сказал пользователь Владимир Доедов.

"О, это Тилль Линдельман. Крутость этого фото зашкаливает", - подчеркнул юзер Виталий Васин.

"Капитан зеленая борода", - сказал пользователь Максим Бутский.

"О, это папа ребенка Лободы", - подчеркнул юзер под ником "Бред Питт".

"Потап, надеюсь ты уговорил его на концерт в Киеве?", - уточнил юзер Валерий Васкевич.

 

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Кстати, известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, шокировал ответом на вопрос о том, какой волшебной суперспособностью он хотел бы обладать. Музыканта спросили: "Будучи супергероем, какой из сил ты бы обладал?". В рамках ответа на вопрос он озвучил свою версию песни "С первого взгляда" популярной украинской певицы Ани Лорак.

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Теги: Киев, Потап, Светлана Лобода
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