"Це ви труси": Приходько заявила, що її звинуватили в дешевому піарі

Фото: Анастасія Приходько (РБК-Україна)

Співачка запросила всіх на друге слухання у справі, в якій розбирається з творцями політичного ролика про Порошенка

Відома українська співачка Анастасія Приходько звернулася до творців політичного ролика про Петра Порошенка, в якому вона знімалася, заявивши, що вони - боягузи. Таким чином зірка відповіла на звинувачення в "дешевому піарі", які надійшли їй від самих відповідачів справи. Про це вона повідомила у відео, яке опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"На жаль, ця ситуація не завершена, і вже у цю середу о 12 годині дня у залі Печерського суду буде друге судове слухання по цій справі. Наші відповідачі прислали моєму адвокатові листа, в якому звинувачують нас у тому, що ми займаємось дешевим піаром. Я не знала, що захищати права людей и громадян України – це дешевий піар", - зауважила співачка.

Вже в цю середу о 12:00 відбудеться друге судове слухання... Печерський суд! Хрещатик 42а Опубліковано Анастасією Костянтинівною Неділя, 12 серпня 2018 р.

Відео: звернення Приходько (facebook.com/Анастасія Приходько)

Також вона звернулася до творців ролика і попросила їх нарешті вирішити це питання: "Вибачте, будь ласка, але, напевно, це ви боягузи, не можете прийти до зали суду та з'ясувати, хто з нас неправий, та віддати мені одну гривню моральної компенсації, яку я від вас вимагаю. Хлопці, давайте вже вирішувати це питання, і по-чоловічому ми закриємо цю справу. Не бігайте від мене, тому що я стовідсотково доведу усю справу до кінця".

Нагадаємо, Приходько розповіла, як її ошукали творці політичного ролика про Порошенка.

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