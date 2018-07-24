"Они не послушали меня": Приходько рассказала, как ее обманули создатели политического ролика про Порошенка

Фото: Анастасия Приходько (РБК-Украина)

Певица объяснила, как началась вся судебная история против творцов этого ролика

Известная украинская певица Анастасия Приходько рассказала в прямом эфире программы "Сніданок з 1+1" о том, как и почему она начала судебное разбирательство против создателей политического ролика про президента Петра Порошенко.

Она сообщила, что изначально давала согласие на съемки в социальной рекламе про культуру. "Дело в том, что никаких документов не подписано. Нет моего соглашения на транслирование этого ролика на других каналах, нет согласия на то, что я беру участие в рекламе с надписью "Вперед Порошенко". Мы договорились с ними, что это будет социальный ролик в поддержку и развитие Украины, про культуру. Там не было никакого политического подтекста", - поделилась информацией артистка.

Она также отметила, что в суде есть ее переписка с теми людьми, которые отвечали за съемку видео. Стоит отметить, что те удалили всю переписку с певицей.

"Они находятся в суде, потому что господин Сапенко и Гарковенко удалили все свои существующие аккаунты с нашей перепиской, что я запрещаю выход этого ролика. Это было 20 января. Но, как видите, они не послушали меня, ролик крутился где-то две недели", - сообщила Анастасия.

Видео: Анастасия Приходько требует от команды Порошенко компенсацию в полмиллиона гривен (youtube.com/Сніданок з 1+1)

На первых этапах всей этой истории она еще была готова принять только официальные извинения от представителей Администрации Президента, но спустя полгода, когда так и не дождалась никакой реакции с их стороны, решила подать в суд. Приходько собирается довести дело до конца.

"Мы начали судебную историю намного раньше. Если бы администрация президента отвечала нам на наши запросы, на наши письма. Но они сделали все для того, чтобы их не брать. Поэтому была такая большая задержка – полгода", - добавила артистка.

Отметим, что в средине февраля Анастасия Приходько пожаловалась на команду Петра Порошенко из-за вышедшего предвыборного ролика, в котором она снялась.

Напомним, известная украинская певица и волонтер Анастасия Приходько показала в сети поддержку незаконных вооруженных формирований, в частности, так называемой "ДНР" в Днепре.

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