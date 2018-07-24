"Вони не послухали мене": Приходько розповіла, як її ошукали творці політичного ролика про Порошенка

Фото: Анастасія Приходько (РБК-Україна)

Співачка пояснила, як почалася вся судова історія проти творців цього ролика

Відома українська співачка Анастасія Приходько розповіла у прямому ефірі програми "Сніданок з 1+1" про те, як і чому вона почала судовий розгляд проти творців політичного ролика про президента Петра Порошенка.

Вона повідомила, що спочатку давала згоду на зйомки в соціальній рекламі про культуру. "Справа в тому, що жодних документів не підписано. Немає моєї згоди на транслювання цього ролика на інших каналах, немає моєї згоди на те, що я беру участь у рекламі з написом "Вперед Порошенко". Ми домовилися з ними, що це буде соціальний ролик, на підтримку та розвиток України, про культуру. Там не було жодного політичного підтексту", - поділилася інформацією артистка.

Вона також зазначила, що в суді є її листування з тими людьми, які відповідали за зйомку відео. Варто відзначити, що ті видалили всю переписку зі співачкою.

"Вони знаходяться в суді, тому що пан Сапенко і Гарковенко видалили всі свої наявні акаунти з нашим листуванням, що я забороняю вихід цього ролика. Це було 20 січня. Але, як бачите, вони не послухали мене, ролик крутився десь два тижні", - повідомила Анастасія.

Відео: Анастасія Приходько вимагає від команди Порошенка компенсацію в півмільйона гривень (youtube.com/Сніданок з 1+1)

На перших етапах усієї цієї історії вона ще була готова прийняти тільки офіційні вибачення від представників Адміністрації Президента, але через півроку, коли так і не дочекалася ніякої реакції з їх боку, вирішила подати до суду. Приходько збирається довести справу до кінця.

"Ми почали судову цю історію набагато раніше. Якби адміністрація президента відповідала нам на наші запити, на наші листи. Але вони зробили все для того, щоб їх не брати. Тому була така велика затримка – півроку", - додала артистка.

Зазначимо, що в середині лютого Анастасія Приходько поскаржилася на команду Петра Порошенка через передвиборчий ролик, в якому вона знялася.

Нагадаємо, відома українська співачка та волонтерка Анастасія Приходько показала в мережі підтримку незаконних збройних формувань, зокрема, так званої "ДНР" в Дніпрі.

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