"Це відео зробило мій день": Галкін підірвав мережу вдалою пародією (відео)

Російський гуморист спародіював любителів викладати фото з відпочинку в соцмережі

Відомий російський пародист Максим Галкін виклав нове відео на своїй сторінці в Instagram, яке тут же зібрало купу позитивних відгуків від шанувальників.

На відео Галкін вміло спародіював користувачів соцмереж, які люблять викладати різні фото та відео зі свого літнього відпочинку. Менше ніж за годину публікація набрала кілька сотень тисяч лайків.

Публікація від Максим Галкін (@maxgalkinru) 26 Чер 2018 в 2:48 PDT

Відео: Максим Галкін (instagram.com/maxgalkinru)

"Зразкове відео з літнього відпочинку", - підписав пост російський артист.

Відео дуже припало до душі підписникам. Пародистові відразу стали приходити численні коментарі.

"Це відео зробило мій день", - написав один з користувачів.

"Спасибі за зразково-позитивне відео", "Дякую, повеселили. А розворот з волоссям...Браво", "Підняв настрій", "Завзятий ролик", - коментують фанати.

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