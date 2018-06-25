"За буйки только не плавайте": Регина Тодоренко насмешила отдыхом в бассейне (фото)

Звезда похвасталась фигурой в купальнике

Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко похвасталась отдыхом с сестрой на даче. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Дачницы в ожидании пятницы", - написала Тодоренко.

На фото звезда вместе с сестрой в купальниках загорают в маленьком надувном бассейне.

Фото: Регина Тодоренко с сестрой (instagram.com/reginatodorenko)

"P.S.: хорошо отдыхать в компании любимой сестры", - отметила ведущая.

Снимки прокомментировали пользователи сети:

"Детская ванночка".

"За буйки только не плавайте".

"Крутяк, в детском бассейне".

"У ребенка отобрали бассейн".

"Почему Вы всегда язык показываете?".

"Симпатичные девчонки, только не кривляйтесь".

"Красотки".

"Показалось, что это Дорофеева на даче".

Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Кстати, Регина Тодоренко удивила сеть откровенным фото в купальнике.

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