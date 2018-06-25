"За буйки только не плавайте": Регина Тодоренко насмешила отдыхом в бассейне (фото)

Звезда похвасталась фигурой в купальнике
Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко похвасталась отдыхом с сестрой на даче. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
"Дачницы в ожидании пятницы", - написала Тодоренко.
На фото звезда вместе с сестрой в купальниках загорают в маленьком надувном бассейне.
Фото: Регина Тодоренко с сестрой (instagram.com/reginatodorenko)
"P.S.: хорошо отдыхать в компании любимой сестры", - отметила ведущая.
Снимки прокомментировали пользователи сети:
"Детская ванночка".
"За буйки только не плавайте".
"Крутяк, в детском бассейне".
"У ребенка отобрали бассейн".
"Почему Вы всегда язык показываете?".
"Симпатичные девчонки, только не кривляйтесь".
"Красотки".
"Показалось, что это Дорофеева на даче".
Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Кстати, Регина Тодоренко удивила сеть откровенным фото в купальнике.
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