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"За буйки тільки не плавайте": Регіна Тодоренко насмішила відпочинком в басейні (фото)

STYLERЗірки        25.06.2018 - 21:27
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Зірка похизувалася фігурою в купальнику

Екс-ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко похвалилася відпочинком з сестрою на дачі. Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Дачниці в очікуванні п'ятниці", - написала Тодоренко.

На фото зірка разом із сестрою в купальниках засмагають в маленькому надувному басейні.

 

Фото: Регіна Тодоренко з сестрою (instagram.com/reginatodorenko)

"P. S.: добре відпочивати в компанії улюбленої сестри", - зазначила ведуча.

Знімки прокоментували користувачі мережі:

"Дитяча ванночка".

"За буйки тільки не плавайте".

"Крутяк, в дитячому басейні".

"У дитини відібрали басейн".

"Чому Ви завжди язик показуєте?".

"Симпатичні дівчата, тільки не кривляйтеся".

"Красуні".

"Здалося, що це Дорофєєва на дачі".

Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

До речі, Регіна Тодоренко здивувала мережа відвертим фото в купальнику.

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Теги: Регіна Тодоренко
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