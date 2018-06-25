"За буйки тільки не плавайте": Регіна Тодоренко насмішила відпочинком в басейні (фото)

Зірка похизувалася фігурою в купальнику
Екс-ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко похвалилася відпочинком з сестрою на дачі. Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
"Дачниці в очікуванні п'ятниці", - написала Тодоренко.
На фото зірка разом із сестрою в купальниках засмагають в маленькому надувному басейні.
Фото: Регіна Тодоренко з сестрою (instagram.com/reginatodorenko)
"P. S.: добре відпочивати в компанії улюбленої сестри", - зазначила ведуча.
Знімки прокоментували користувачі мережі:
"Дитяча ванночка".
"За буйки тільки не плавайте".
"Крутяк, в дитячому басейні".
"У дитини відібрали басейн".
"Чому Ви завжди язик показуєте?".
"Симпатичні дівчата, тільки не кривляйтеся".
"Красуні".
"Здалося, що це Дорофєєва на дачі".
Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)
Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)
До речі, Регіна Тодоренко здивувала мережа відвертим фото в купальнику.
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