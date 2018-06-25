"Шикарные черешни": Регина Тодоренко удивила сеть откровенным фото в купальнике

Телеведущая показала свой пышный бюст

Известная телеведущая Регина Тодоренко опубликовала на своей странице в Instagram новый пост, поразив поклонников откровенным снимком.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Звезда сделала позитивное сэлфи с черешней. Оно уже успело собрать несколько сотен лайков от пользователей. "Ого какие черешни", - подписала фото ведущая.

Регина также рассказала, что уже находится на даче и даже успела собрать с племянником ведро черешни. "Дачница", - добавила она.

Поклонники восхитились сэлфи телеведущей. "Какая вы прекрасная", "Вы такая красивая", "Шикарные черешни", "Вот тут я вас не узнала. Без макияжа вам идет", "Ярка, креативная, позитивная и красивая", - комментируют фото фанаты.

Скриншоты комментариев к публикации (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ведущая "Орла и Решки" поделилась пикантным фото со своим возлюбленным.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Чего вы не знали об известной телеведущей?