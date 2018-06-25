Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Шикарні черешні": Регіна Тодоренко здивувала мережу відвертим фото в купальнику

STYLERЗірки        25.06.2018 - 11:19
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча показала свій пишний бюст

Відома телеведуча Регіна Тодоренко опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий пост, вразивши шанувальників відвертим знімком.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Зірка зробила позитивне селфі з черешнею. Воно вже встигло зібрати кілька сотень лайків від користувачів. "Ого які черешні", - підписала фото ведуча.

Регіна також розповіла, що вже знаходиться на дачі і навіть встигла зібрати з племінником відро черешні. "Дачниця", - додала вона.

Шанувальники захопилися сэлфи телеведучої. "Яка ви прекрасна", "Ви така красива", "Шикарні черешні", "Ось тут я вас не впізнала. Без макіяжу вам пасує", "Яскрава, креативна, позитивна і красива", - коментують фото фанати.

Скріншоти коментарів до публікації (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, ведуча "Орла і Решки" поділилася пікантним фото зі своїм коханим.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Чого ви не знали про відомої телеведучої?

"Мій будинок — це валіза": Регіна Тодоренко розповіла про причини депресій в подорожах "Це щось неймовірне": Тіна Кароль вразила українців "особливим" фото
Теги: фото, Регіна Тодоренко, бюст
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся