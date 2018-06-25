"Шикарні черешні": Регіна Тодоренко здивувала мережу відвертим фото в купальнику

Телеведуча показала свій пишний бюст

Відома телеведуча Регіна Тодоренко опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий пост, вразивши шанувальників відвертим знімком.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Зірка зробила позитивне селфі з черешнею. Воно вже встигло зібрати кілька сотень лайків від користувачів. "Ого які черешні", - підписала фото ведуча.

Регіна також розповіла, що вже знаходиться на дачі і навіть встигла зібрати з племінником відро черешні. "Дачниця", - додала вона.

Шанувальники захопилися сэлфи телеведучої. "Яка ви прекрасна", "Ви така красива", "Шикарні черешні", "Ось тут я вас не впізнала. Без макіяжу вам пасує", "Яскрава, креативна, позитивна і красива", - коментують фото фанати.

Скріншоти коментарів до публікації (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, ведуча "Орла і Решки" поділилася пікантним фото зі своїм коханим.

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