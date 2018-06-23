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Ведущая "Орла и Решки" показала пикантное фото с возлюбленным

STYLERЗвёзды        23.06.2018 - 16:13
Иллюстративное фото: девушка (facebook.com)
Иллюстративное фото: девушка (facebook.com)

Ивлеева встречается с молодым хип-хоп музыкантом

Известная телеведущая программы "Орел и Решка" Настя Ивлеева показала подписчикам совместные фото с музыкантом Элджеем. Соответствующие кадры она разместила на своей странице в Instagram.

"Детали", - подписала она снимки.

Следует уточнить, что на них можно заметить обнимающихся Ивлееву и Элджея (настоящие имя – Алексей Узенюк).

Фото: Настя Ивлеева и Элджей (instagram.com/_agentgirl_)

В то же время поклонники Ивлеевой начали спорить относительно "правильности" выбора девушки.

Фото: Настя Ивлеева и Элджей (instagram.com/_agentgirl_)

"Люди, вы же не знаете, кто такое Элджей на самом деле. Я тоже не знаю, но уверена, что как человек, он хороший. А то, что вы говорите – Настя б не выбрала плохого. И я не понимаю, если честно, зачем вы так грубо отзываетесь в его сторону", - сказала пользователь Настя Варфоломеева.

"Надеюсь, ты не сильно от него в восторге. Ты достойна мужчины, который сделает тебя счастливой женой, а в будущем и мамой. А не вот это…", - подчеркнула юзер Ольга Малярова.

"Он обвешался цацками как елка новогодняя. Как говорится: все лучшее и сразу", - подчеркнула пользователь Елизавета Сам.

"Настя, не надо. Чем он тебе нравиться? Найди какого-то спортсмена умного. А не этого, который пьет и курит", - сказал пользователь Алексей Х.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/_agentgirl_)

Кстати, популярная телеведущая Регина Тодоренко опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, которые подтверждают ее отношения с известным российским певцом, бывшим солистом группы "Smash!!" Владом Топаловым.

Слухи о том, что у Регины Тодоренко и Влада Топалова роман, появились этой зимой после того, как они сыграли влюбленную пару в спектакле "Заложи жену в ломбард".

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Теги: певица, Орел и Решка, телеведущая
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