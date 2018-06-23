Ведуча "Орла і Решки" показала пікантне фото з коханим

Івлєєва зустрічається з молодим хіп-хоп музикантом

Відома телеведуча програми "Орел і Решка" Настя Івлєєва показала підписникам спільні фото з музикантом Елджеєм. Відповідні кадри вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Деталі", - підписала вона знімки.

Слід уточнити, що на них можна помітити Івлєєва і Элджея, які обіймаються (справжні ім'я – Олексій Узенюк).

Фото: Настя Івлєєва та Елджей (instagram.com/_agentgirl_)

У той же час прихильники Івлєєвої почали сперечатися щодо "правильності" вибору дівчини.

Фото: Настя Івлєєва та Елджей (instagram.com/_agentgirl_)

"Люди, ви ж не знаєте, хто такий насправді Елджей. Я теж не знаю, але впевнена, що як людина, він хороший. А те, що ви говорите – Настя б не вибрала поганого. І я не розумію, якщо чесно, навіщо ви так грубо відгукуєтеся в його бік", - сказала користувач Настя Варфоломеєва.

"Сподіваюся, ти не сильно від нього в захваті. Ти гідна чоловіка, який зробить тебе щасливою дружиною, а в майбутньому і мамою. А не ось це...", - підкреслила юзер Ольга Малярова.

"Він обвешался цяцьками як новорічна ялинка. Як кажуть: все краще і відразу", - підкреслила користувач Єлизавета Сам.

"Настя, не треба. Чим він тобі подобається? Знайди якогось спортсмена розумного. А не того, який п'є і курить", - сказав користувач Олексій Х.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/_agentgirl_)

До речі, популярна телеведуча Регіна Тодоренко опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографії, які підтверджують її відносини з відомим російським співаком, колишнім солістом групи "Smash!!" Владом Топаловим.

Чутки про те, що у Регіни Тодоренко і Влада Топалова роман, з'явилися цієї зими після того, як вони зіграли закохану пару у виставі "Заклади дружину в ломбард".

Як уберегтися від теплового та сонячного ударів (video.rbc.ua)