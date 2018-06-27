"Это видео сделало мой день": Галкин взорвал сеть удачной пародией (видео)

Российский юморист спародировал любителей выкладывать фото с отдыха в соцсети

Известный российский пародист Максим Галкин выложил новое видео на своей странице в Instagram, которое тут же собрало кучу положительных отзывов от поклонников.

На видео Галкин умело спародировал пользователей соцсетей, которые любят выкладывать разные фото и видео со своего летнего отдыха. Меньше чем за час публикация набрала несколько сотен тысяч лайков.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 26 Июн 2018 в 2:48 PDT

Видео: Максим Галкин (instagram.com/maxgalkinru)

"Образцовое видео с летнего отдыха", - подписал пост российский артист.

Видео очень пришлось по душе подписчикам. Пародисту сразу стали приходить многочисленные комментарии.

"Это видео сделало мой день", - написал один из пользователей.

"Спасибо за образцово-позитивное видео", "Спасибо, повеселили. А разворот с волосами...Браво", "Поднял настроение", "Задорный ролик", - комментируют фанаты.

Напомним, Регина Тодоренко насмешила отдыхом в бассейне.

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