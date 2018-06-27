Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Это видео сделало мой день": Галкин взорвал сеть удачной пародией (видео)

STYLERЗвёзды        27.06.2018 - 01:08
Фото: Максим Галкин (instagram.com/maxgalkinru)
Фото: Максим Галкин (instagram.com/maxgalkinru)

Российский юморист спародировал любителей выкладывать фото с отдыха в соцсети

Известный российский пародист Максим Галкин выложил новое видео на своей странице в Instagram, которое тут же собрало кучу положительных отзывов от поклонников.

На видео Галкин умело спародировал пользователей соцсетей, которые любят выкладывать разные фото и видео со своего летнего отдыха. Меньше чем за час публикация набрала несколько сотен тысяч лайков.

 

Видео: Максим Галкин (instagram.com/maxgalkinru)

"Образцовое видео с летнего отдыха", - подписал пост российский артист.

Видео очень пришлось по душе подписчикам. Пародисту сразу стали приходить многочисленные комментарии.

"Это видео сделало мой день", - написал один из пользователей.

"Спасибо за образцово-позитивное видео", "Спасибо, повеселили. А разворот с волосами...Браво", "Поднял настроение", "Задорный ролик", - комментируют фанаты.

Напомним, Регина Тодоренко насмешила отдыхом в бассейне.

Рекомендуем к просмотру: 

Видео: Что вы не знали о Вере Брежневой?

"Чемпионы": Семен Слепаков и группа "Ленинград" записали новую песню про ЧМ 2018 "Лучше бы штаны надел": Пугачева показала откровенное видео с Галкиным
Теги: видео, юмор, Максим Галкин
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь