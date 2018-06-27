"Это видео сделало мой день": Галкин взорвал сеть удачной пародией (видео)

Российский юморист спародировал любителей выкладывать фото с отдыха в соцсети
Известный российский пародист Максим Галкин выложил новое видео на своей странице в Instagram, которое тут же собрало кучу положительных отзывов от поклонников.
На видео Галкин умело спародировал пользователей соцсетей, которые любят выкладывать разные фото и видео со своего летнего отдыха. Меньше чем за час публикация набрала несколько сотен тысяч лайков.
Видео: Максим Галкин (instagram.com/maxgalkinru)
"Образцовое видео с летнего отдыха", - подписал пост российский артист.
Видео очень пришлось по душе подписчикам. Пародисту сразу стали приходить многочисленные комментарии.
"Это видео сделало мой день", - написал один из пользователей.
"Спасибо за образцово-позитивное видео", "Спасибо, повеселили. А разворот с волосами...Браво", "Поднял настроение", "Задорный ролик", - комментируют фанаты.
Напомним, Регина Тодоренко насмешила отдыхом в бассейне.
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