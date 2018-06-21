"Феєрично красиво": Астаф'єва вразила шанувальників спокусливою фігурою

Відома співачка засвітила груди на нових фото
Українська модель та екс-солістка групи "NikitA" Дарія Астаф'єва поділилася з шанувальниками новими спокусливими фото на своїй сторінці в Instagram.
На знімках співачка позує в розкішній білій блузці з глибоким декольте.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Шанувальники встигли захопитися новими фотографіями співачки. "Феєрично красиво, божественно, нереальна", - захоплюються підписники.
Скріншот коментарів до публікації (instagram.com/da_astafieva)
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