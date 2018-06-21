"Феерически красиво": Астафьева поразила поклонников соблазнительной фигурой

Известная певица засветила грудь на новых фото
Украинская модель и экс-солистка группы "NikitA" Дарья Астафьева поделилась с поклонниками новыми соблазнительными фото на своей странице в Instagram.
На снимках артистка позирует в шикарной белой блузке с глубоким декольте.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Поклонники успели восхититься новыми фотографиями певицы. "Феерически красиво, божественно, нереальная", - восторгаются подписчики.
Скриншот комментариев к публикации (instagram.com/da_astafieva)
Напомним, "ретро"-снимок Ольги Сумской в 20 лет покорил сеть.
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