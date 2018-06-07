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"Фігура дивовижна": Віка з "Неангелів" похвалилася відвертими фото із відпочинку

STYLERЗірки        07.06.2018 - 21:42
Фото: Віка Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Фото: Віка Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Також співачка зняла відео-пародію на кліп Кіркорова

Учасниця українського гурту "Неангели" Вікторія Смеюха на сторінці Instagram порадувала шанувальників відвертим фото і відео зі свого відпочинку.

Так, співачка у відвертому образі вирішила зробити відео-пародію на кліп Філіпа Кіркорова "Колір настрою синій".

"Колір настрою синій. Наша версія кліпу. До речі, а хто дивився оригінальний кліп?" - пише співачка.

А ось на фото Віка в стильному чорно-білому купальнику з накидкою позує на тлі пляжу.

"В блиску спекотного дня!" - вона підписала фото.

Фото: Віка з "Неангелів (instagram.com/vikanablack)

Шанувальники бурхливо відреагували на фото і поставили більш ніж 5 тисяч лайків і безліч компліментів. Особливо привела в захват користувачів соцмережі фігура співачки.

"Вікторія, яка фігура, просто з розуму можна зійти", "Апетитна!", "Крихітко, ти шикарна!", "Фігура дивовижна! Такі "гітарні" фігурки хлопці обожнюють!", "День як день...а ось дівчина на фото спекотна і як раз осяває блиском і день і дійсність", "Хоч за інших порадіємо! Звичайно, блиск!", - юзери пишуть.

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Раніше повідомлялося, що учасниця українського гурту "Неангели" Вікторія Смеюха знову порадувала своїх шанувальників корисними порадами і вправами на тему того, як підтримувати свою фігуру в ідеальній формі. Що особливо актуально напередодні літа і купального сезону.

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Теги: НеАнгелы
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