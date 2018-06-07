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"Фигура удивительная": Вика из "НеАнгелов" похвасталась откровенными фото из отдыха

STYLERЗвёзды        07.06.2018 - 21:42
Фото: Вика Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Фото: Вика Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Также певица сняла видео-пародию на клип Киркорова

Участница украинского коллектива "НеАнгелы" Виктория Смеюха на странице в Instagram порадовала поклонников откровенным фото и видео со своего отдыха.

Так, певица в откровенном образе решила сделать видео-пародию на клип Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".

Скриншот поста (instagram.com/vikanablack)

"Цвет настроения синий. Наша версия клипа. Кстати, а кто смотрел оригинальный клип?" - пишет певица.

А вот на фото Вика в стильном черно-белом купальнике с накидкой позирует на фоне пляжа.

"В блеске знойного дня!" - подписала она фото.

Фото: Вика из "НеАнгелов (instagram.com/vikanablack)

Поклонники бурно отреагировали на фото и поставили более чем 5 тысячи лайков и множество комплиментов. Особенно привела в восторг пользователей соцсети фигура певицы.

"Виктория, какая фигура, просто с ума можно сойти", "Аппетитная!", "Крошка, ты шикарна!", "Фигура удивительная! Такие "гитарные" фигурки парни обожают!", "День как день...а вот девушка на фото знойная и как раз озаряет блеском и день и окружающую действительность", "Хоть за других порадуемся! Конечно, блеск!", - пишут юзеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Ранее сообщалось, что участница украинского коллектива "НеАнгелы" Виктория Смеюха вновь порадовала своих поклонников полезными советами и упражнениями на тему того, как поддерживать свою фигуру в идеальной форме. Что особенно актуально в преддверии лета и купального сезона.

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Теги: НеАнгелы
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