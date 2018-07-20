"Фігурка – ммм": Ані Лорак показала розкішні форми в екстремально відвертій сукні

Відверте плаття Лорак вигідно підкреслює її фігуру
Скандальна українська співачка Ані Лорак похвалилася перед своїми шанувальниками дуже ефектним знімком, на якому співачка позує у відвертій облягаючій сукні.
Трикотажне плаття на бретельках вдало підкреслює спортивну фігуру Лорак – тонку талію і округлі стегна.
До речі, в геотегах Лорак відзначила, що зробила фото на заході в Юрмалі, Латвія. Нагадаємо, що саме тут відбулося відкриття фестивалю Лайми Вайкуле "Рандеву". Захід відвідали багато зірок російської і української естради. Наприклад, на фестивалі побувала і Настя Каменських.
Ані Лорак в Юрмалі (фото: instagram.com/anilorak)
Шанувальників Лорак настільки відвертий образ їхньої улюблениці буквально "завів". Багато в черговий раз похвалили співачку за те, що вона продовжує тримати себе у спортивній формі. Зазначимо, що у вересні цього року Ані Лорак відсвяткує своє 40-річчя.
"Шикарна жінка", - пише lilia_ananyina.
"Фігурка класна", - зазначає alex_dugina_photography.
"Ідеал жіночої краси", - захоплюється elenadeu5.
"Шикарна фігура в шикарній сукні", - пише kriukovdaniilsos.
"Кароліна, яка ж ви шикарна!" – захоплюється nonamemedia_ru.
Скріншот коментарів instagram.com/anilorak
Також Ані Лорак показала, який наряд обрала для музичного фестивалю Лайми Вайкуле.
Ані Лорак на святі Вайкуле в Юрмалі (фото: instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, раніше Ані Лорак розкритикували в мережі за невдале фото. Підписники співачки не змогли зрозуміти: чи то ракурс та світло були не в порядку, або ж всьому виною невдалий макіяж.
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