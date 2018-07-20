"Фигурка – ммм": Ани Лорак показала роскошные формы в экстремально облегающем платье

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Откровенное платье Лорак выгодно подчеркивает ее фигуру

Скандальная украинская певица Ани Лорак похвасталась перед своими поклонниками весьма эффектным снимком, на котором исполнительница позирует в откровенном облегающем платье.

Трикотажное платье на бретельках удачно подчеркивает спортивную фигуру Лорак – тонкую талию и округлые бедра.

К слову, в геотегах Лорак отметила, что сделала фото на закате в Юрмале, Латвия. Напомним, что именно здесь состоялось открытие фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву". Мероприятие посетили многие звезды российской и украинской эстрады. Например, на фестивале побывала и Настя Каменских.

Ани Лорак в Юрмале (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонников Лорак столь откровенный образ их любимицы буквально "завел". Многие в очередной раз похвалили певицу за то, что она продолжает держать себя в спортивной форме. Отметим, что в сентябре этого года Ани Лорак отпразднует свое 40-летие.

"Шикарная женщина", - пишет lilia_ananyina.

"Фигурка обалденная", - отмечает alex_dugina_photography.

"Идеал женской красоты", - восхищается elenadeu5.

"Шикарная фигура в шикарном платье", - пишет kriukovdaniilsos.

"Каролина, какая же вы шикарная!" – восторгается nonamemedia_ru.

Скриншот комментариев instagram.com/anilorak

Также Ани Лорак показала, какой наряд выбрала для музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле.

Ани Лорак на празднике Вайкуле в Юрмале (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, ранее Ани Лорак раскритиковали в сети за неудачное фото. Подписчики певицы не смогли понять: то ли ракурс с светы были не в порядке, или же всему виной неудачный макияж.

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