Фіналістка шоу Холостяк 8 претендує на звання "Міс Україна 2018"

Скріншот фото (instagram.com/galinaprystash)

Дівчина назвала своє рішення спонтанним

Фіналістка шоу Холостяк 8 Галина Присташ вирішила позмагатися за корону "Міс Україна 2018". Про це пише сайт WWWomen.

Після закінчення проекту Холостяк 8, львівянка Галина Присташ, яка дійшла до фіналу, але поступилася перемогою іншій дівчині, почала активно шукати собі нове заняття.

Галина анонсувала початок дизайнерської кар'єри, потім хвалилася пікантними знімками з відпустки, а тепер дівчина повідомила, що готова позмагатися за корону найкрасивішої жінки України.

"Такий несподіваний...Такий спонтанний, але такий жаданий крок – позмагатися за участь у конкурсі краси, у конкурсі за майбутнє, де моєю першою сходинкою може стати подія, яка станеться вже так скоро", - підтвердила свій намір Галина Присташ.

Скріншот фото (instagram.com/galinaprystash)

"Спонтанність – це найкраще, що зі мною трапляється! Маю шанс поборотися за участь в одному з найпрестижніших міжнародних конкурсах краси Міс Всесвіт! Для мене участь у цьому конкурсі – це можливість показати всю гармонію краси і зачепити за живе свою давню мрію", - так пояснила дівчина свою участь у конкурсі.

Нагадаємо, Галина дійшла до фіналу шоу Холостяк 8, але Рожден Анусі вибрав іншу дівчину – Іванну. Як пояснив сам головний герой, Галина для нього занадто емоційна.

А Галина після закінчення проекту розвінчала головні міфи про зйомки.