І знову на фронт: "Квартал 95" провідав бійців на передовій

Актори студії "Квартал 95" поділилися враженнями від цих зустрічей

Днями в мережі з'явилися фотографії, на яких актори студії "Квартал 95" Олександр Пікалов та Юрій Корявченков ( "Юзик") спілкуються з українськими військовослужбовцями. Хлопці відвідали кілька міст в Луганській області, місця дислокації і несення служби наших захисників, поспілкувалися з бійцями батальйонів в неформальній обстановці.

Фото: прес-служба студії "Квартал 95"

"Звичайно, люди радіють нашим приїздам, а ми вкотре переконуємося, що наша країна добре прикрита з фронту, і настрій у всіх бойовий", – каже Пікалов.

Іноді "Квартальники" зустрічалися з військовими прямо на перехрестях і блокпостах.

Фото: прес-служба студії "Квартал 95"

"Ми їхали по дорозі і, бачачи наших героїв, просто гальмували і виходили, щоб подякувати за те, що вони роблять, – розповідає" Юзик". – Потім Андрій сідав і починав грати пісні під гітару, ну а ми розповідати анекдоти або читати наші текстові номера".

Фото: прес-служба студії "Квартал 95"

Разом з Пікаловим і Корявченковим також поїхав автор численних фінальних пісень, що звучать у "Вечірньому Кварталі" Андрій Головань, відомий волонтер Юрій Тира, заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян та екс-учасник бойових дій, а нині радник міністра внутрішніх справ України Євген Терехов ("Джексон").

Фото: прес-служба студії "Квартал 95"

З самого початку військових дій в Україні студія "Квартал 95" допомагає нашим бійцям. Причому не тільки перераховує матеріальну допомогу і віддає на фронт різну техніку (усього за час війни хлопці передали українським військовим 29 одиниць техніки, в тому числі, карети "швидкої допомоги"), а й підтримує моральних дух військових. Під час всеукраїнських гастролей весь акторський склад завжди намагається викроїти в своєму напруженому графіку пару годин на те, щоб заїхати в військові частини різних підрозділів. І ось, незважаючи на те, що зараз невелику перерву в гастролях студії, кілька акторів і авторів самі вирішили відправитися на фронт, щоб черговий раз сказати "спасибі" нашим бійцям і підтримати їх.

Фото: прес-служба студії "Квартал 95"

За словами хлопців, вони доїжджали до точок, звідки видно Донецьк і Луганськ, і де в 70 метрах від них вже розташовуються ворожі сили.

"Я вже давно нічого не боюся в житті, а ці поїздки до наших хлопців вже стали доброю традицією. Як тільки з'являється можливість вирватися на день-два, ми відразу з пацанами їдемо туди, по-іншому вже не можу ", – каже Пікалов.

Фото: прес-служба студії "Квартал 95"

До слова, крім зустрічей "Квартальники" провідали і пересувний кінотеатр-автобус, який перебував до цього часу в місті Щастя. Нагадаємо, за ініціативою Володимира Зеленського автобус, який знімався в серіалі "Слуга народу", був переобладнаний в кінотеатр на колесах, який тепер курсує по військовим частинам на сході України.

Раніше повідомлялося, що "Квартал 95" показав альтернативну версію Маршу Рівності.

День молоді в Україні