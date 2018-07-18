"Гламурний бомж": Зеленський проміняв костюм на пошарпане пальто, здивувавши мережу

Підписників Зеленського його новий образ тільки повеселив
Комік і за сумісництвом "слуга народу" Володимир Зеленський продовжує дивувати своїх шанувальників незвичайними перевтіленнями. На цей раз український шоу-мен вбрався у пошарпане пальто на голе тіло. При цьому пальто на Зеленському виглядає, як кажуть, "на виріст".
Однак слід зазначити, що незвичайний образ Зеленський приміряв в рамках зйомок нової української комедії від студії "Квартал 95" – "Я, ти, він, вона". На даний момент як раз проходить активна підготовка нових епізодів. А показати комедію українцям знімальна команда планує вже в кінці грудня 2018 року.
Поки що Зеленський радує своїх фанів закадровим процесом підготовки нової комедії.
На нових знімках разом із Зеленським також позує його "кіношна дружина" – актриса Настя Коротка, якій дісталася одна з головних ролей у фільмі. При цьому Коротка також "наслідує" Зеленському, позуючи в старій дублянці на голе тіло і кросівках.
"Знімаємо без перерви. Вже виглядаємо як бомжі, але працюємо", - жартівливо підписав яскраві знімки Володимир Зленский.
Зеленський і Настя Коротка на зйомках фільму "Я, ти, він, вона" (фото: instagram.com/zelenskiy_official)
Разом із Зеленським і Короткою в кадрі з'явилися українські актори Ольга Сумська та Станіслав Боклан, яким, судячи з усього, дісталися другорядні ролі в новій комедії.
Актори Боклан, Сумська, Коротка і Зеленський за кадром зйомок комедії "Я, ти, він, вона" (фото: instagram.com/zelenskiy_official)
Підписники українського коміка також поспішили прокоментувати його забавні знімки.
"Я ось теж в польте сиджу на роботі, і не жарко", - сміється 12lenusya77.
"Піджачок на виріст", - зазначає helshatalova.
"Всі в кросівках, а ти, Володимире, в тапках! Супер! Чекаю фільм", - пише dinis_holod.
"У мене всі знайомі так одягаються, а з бомжами я не знайомий", - посміхається _.ruzin.
"Супер! Нереально красиві бомжі) Дуже вже хочеться подивитися фільм", - підкреслює dubickainna.
"Красені) чого переживати, ми скоро будемо всі так виглядати", - іронізує kuznetsovav108.
Володимир Зеленський і Настя Коротка під час зйомок нової комедії (фото: instagram.com/zelenskiy_official)
Нагадаємо, що Зеленський вже не в перший раз приємно "шокує" своїх підписників несподіваними появами.
Нещодавно Зеленський пройшовся в одних тільки сімейках і халаті по нічному місту. Компанію йому склала актриса Настя Коротка.
Володимир Зеленський: цікаві факти