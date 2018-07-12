"Как свой член семьи": Зеленский прошелся по ночному городу в халате и семейках

Владимир Зеленский (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Фаны Зеленского пошутили, мол, когда бы еще актер смог пройтись по городу в трусах-шортах

Самый популярный "слуга народа", украинский комик Владимир Зеленский продолжает баловать своих поклонников закулисьем съемок своего нового детища – комедии "Я, ты, он, она" под грифом романтическая и семейная. Одну из главных ролей фильма как раз играет Зеленский. На площадке вместе с ним также работают – актор студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, телеведущая и актриса Настя Короткая.

На данный момент команда студии "Квартал 95" активно снимают новый фильм, который должен появиться на больших экранах уже в конце декабря 2018 года.

Пока что актеры делятся яркими фотографиями со своими поклонниками и показывают, как же проходит съемочный процесс.

Владимир Зеленский и Настя Короткая во время съемок комедии "Я, ты, он, она" (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Так, Владимир Зеленский на своей instagram-страничке недавно опубликовал серию фотографий с ночной съемки. На фото вместе с ним – его коллега Настя Короткая. Актер признался, что все устали, но съемку нужно продолжать.

При этом Зеленский появился в весьма комичном и "житейском" образе: в халате, растянутой футболке и семейках. Обут актер в кеды.

Настя Короткая также одета по-домашнему: в спортивных штанах, футболке и тапочках.

"Ночь. Съемка. Все Устали. Но в кадре нужно улыбаться. Работаем!" – подписал серию фотографий Зеленский.

Владимир Зеленский и Настя Короткая снимаются в фильме "Я, ты, он, она" (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Подписчики Зеленского успели немного подшутить над его новым образом. Многие же пожелали удачного съемочного процесса и признались, что уже очень хотят посмотреть новинку.

"Вовка в халате - это уже практически как свой член семьи. Народный, родной человек", - улыбается podnebomodessy.

"А потом думают, что артисты - самая лучшая профессия! Конечно, дома на диване...." – пишет lukianets.inna.

"Зеленский, вы самый стильный, очень модный образ, вам идет, можно и на подиум, молодчинка во всех смыслах", - восхищается innafomenco.

"О! Если там еще и Короткая, будет весело!" – отмечает voronova_irisa.

"Когда еще походить, хоть и ночью, по городу и в труселях, как не на съемках", - улыбается vadimkladkovoi.

"Зачетный халат", - смеется veter1904.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Романтическая комедия рассказывает о просто-непростых семейных отношениях. Главные герои – Максим и Яна – прожили 10 лет в браке. Однако вскоре пара решила развестись и попытаться отыскать новое счастье, но уже вне брака. Героями их новых отношений стали Борис и Елена.

Однако судьба подкидывает Максиму и Яне месяц для примирения, прежде чем они окончательно разведутся. Супруги впервые за 10 лет совместной жизни устраивают настоящий скандал. И вдруг пара понимает, что если бы они раньше устраивали такие выговоры, то, быть может, все в их семейной жизни сложилось бы иначе.

Отметим, ранее был озвучен следующий каст главных актеров: Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Надя Дорофеева и литовская актриса Агне Грудите. Однако сейчас на съемочной площадке вместо Агне снимается Настя Короткая.

Настя Короткая и Владимир Зеленский во время съемок комедии "Я, ты, он, она" (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Надя Дорофеева, Евгений Кошевой и Агне Грудите во время съемок тизера фильма "Я, ты, он, она" (фото: tsn.ua)

Отметим, что Владимир не первый раз удивляет своих поклонников неожиданным перевоплощением. Ранее STYLER уже писал, как Зеленский примерил на себе образ "индийского самурая". Более того, тогда актер даже появился с усами.

Владимир Зеленский: интересные факты (видео: STYLER)