"Глибина моєї скорботи нескінченна": Тіна Кароль зізналася у своїх слабкостях

Співачка зізналася, що їй соромно бути слабкою
Відома українська співачка Тіна Кароль зізналася своїм шанувальникам, що досі не може пережити втрату свого чоловіка. Слова співачки опубліковані на її фан-сторінці у Instagram.
Чоловік знаменитий артистки Євген Огір помер 5 років тому, в 2013 році, від онкологічного захворювання. І незважаючи на те, що пройшло вже досить багато часу, Тіна Кароль досі відчуває біль втрати.
У лютому 2018 року вона відмовилася заспівати дуетом пісню "Закрили твої очі" зі своїм підопічним Андрієм Рибарчуком у проекті "Голос країни".
"Такі пісні виконувати складно. Після них дуже важко просто повернутися в ту Тіну, яка тут сидить на цьому кріслі. У концерті вона стоїть під час піку. Я вмираю після неї кожен раз. Вмираю душею, я завжди буду співати для нього", - пояснила тоді свою відмову співачка.
А тепер вона знову зізнається в любові до свого покійного чоловіка, від якого народила сина Веніаміна в 2008 році і з яким прожила всього 5 років.
"Сьогодні той день, коли я усвідомила, що все це час біжу від себе! І я заглушаю цей страх, цей біль шумом оплесків, закулісної суєтою. Я вперше можу сказати... глибина моєї скорботи — нескінченна. Я завжди буду "молодцем" для нього. Завжди буду на висоті своїх можливостей і вище. Я соромлюся своїх сліз і беззахисності. Мені соромно бути по-жіночому слабкою. Як пробачити собі втрату? Я все ще чекаю тебе...Ніколи не усвідомити. Ніколи не змиритися. Все в мені про тебе", - зізналася Тіна Кароль.
Скріншот поста (instagram.com/tinakarol_fantina)
До речі, Тіна Кароль налякала своїх шанувальників зовнішнім виглядом.
Відео: STYLER.rbc.ua