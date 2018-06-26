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Голлівудська зірка з України похизувалася фігурою в купальнику (фото)

STYLERЗірки        26.06.2018 - 21:44
Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)
Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Знаменита актриса продемонструвала струнке тіло

Відома голлівудська актриса і модель українського походження Ольга Куриленко продемонструвала струнку фігуру в купальнику. Зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram кілька нових фото.

На знімках 38-річна Куриленко позує у відкритому чорно-білому бікіні.

"Активність біля басейну повинна завжди включати позування", - зазначила актриса.

 

Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

На одному зі знімків актриса зриває з дерева стиглі черешні.

Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Скріншот поста (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Скріншот поста (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Нагадаємо, Ольга Куриленко народилася 14 листопада 1979 року в Бердянську Запорізької області. У 16 років українка переїхала в Париж і пізніше підписала контракт з агентством Madison. Уже в 18 років Куриленко з'явилася на обкладинці модних глянців, зокрема Glamour, ELLE, Marie Claire і Vogue. Актриса стала відома завдяки ролі дівчини Джеймса Бонда в 22-му фільмі про агента 007, головну роль в якому виконав Деніел Крейг.

До речі, Надя Дорофєєва підкорила мережу відвертим декольте.

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Теги: Ольга Куриленко
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